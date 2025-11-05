Desesperada búsqueda de Ursula, la perrita salchicha extraviada en el barrio centro

La familia pide ayuda a la comunidad para dar con su mascota perdida en la zona de Alvarado y Belgrano. Los más pequeños la extrañan profundamente.

Hoy 12:57

Una familia de la ciudad capital vive momentos de angustia por la desaparición de su perrita salchicha, que responde al nombre de Ursula. El animal se perdió en la zona centro, específicamente en las calles Alvarado y Belgrano.

Ursula está castrada y no representa ningún peligro, pero su ausencia ha dejado un gran vacío en el hogar, sobre todo entre los más pequeños, quienes esperan con ansias su regreso.

Los dueños piden a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se comunique de inmediato al teléfono 385 4 076632. La familia mantiene la esperanza de reencontrarse con su querida mascota y agradece la colaboración de la comunidad.