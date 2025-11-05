Sydney Sweeney habla sobre la polémica campaña de American Eagle: "Sé cuáles son mis valores"

La actriz estadounidense rompió el silencio tres meses después de la controversia por un anuncio de jeans que fue interpretado como una alusión a la eugenesia. Sweeney optó por la prudencia y defendió su postura con serenidad.

Tres meses después de la controversia generada por su participación en una campaña publicitaria de American Eagle, la actriz Sydney Sweeney habló por primera vez sobre el tema, adoptando una postura prudente y distante.

La polémica surgió en el verano de 2025, cuando la marca lanzó un anuncio de jeans protagonizado por Sweeney. El eslogan del comercial —que jugaba con la similitud entre las palabras genes y jeans— fue interpretado por algunos sectores como una alusión a la eugenesia, lo que generó fuertes críticas en redes sociales y medios.

En diálogo con GQ, la actriz explicó por qué decidió no emitir un comunicado formal en aquel momento.

“Siempre he creído que no estoy aquí para decirle a la gente lo que debe pensar. Sé quién soy. Sé cuáles son mis valores. Sé que soy una persona amable. Sé que tengo mucho amor, y que estoy simplemente emocionada por ver qué pasa después. Así que no dejo que otras personas definan quién soy.”

Sweeney comentó que, aunque fue consciente del revuelo, prefirió mantenerse al margen de la controversia.

“Hice un anuncio de jeans. La reacción fue sin duda una sorpresa, pero me encantan los jeans. Es lo único que uso. Literalmente voy en jeans y camiseta todos los días de mi vida. Sabía perfectamente para qué era ese anuncio, y era por unos jeans estupendos, así que no me afectó ni para bien ni para mal.”

La actriz relató que durante el auge del debate se encontraba grabando nuevos episodios de Euphoria y que su intensa rutina de trabajo le impidió seguir de cerca lo que ocurría.

“Simplemente dejé el teléfono a un lado. Trabajo jornadas de 16 horas y no suelo llevar el celular al set. Trabajo, vuelvo a casa y me voy a dormir. En realidad, no vi casi nada.”

Sweeney también desmintió algunos rumores sobre un supuesto impacto negativo en las ventas de la marca, afirmando que en realidad las acciones de American Eagle aumentaron un 38 % durante la controversia.

“Era consciente de las cifras mientras pasaba todo. Cuando vi los titulares diciendo que las visitas en tienda habían bajado, nada de eso era verdad. Todo era inventado, pero nadie podía decir nada porque la empresa estaba en su período de silencio. Así que fue mucho ruido y pocas nueces.”

Con esta respuesta, la actriz se mostró firme en su decisión de no involucrarse en debates mediáticos, reafirmando su identidad y valores personales mientras mantiene una postura distante pero coherente frente a la polémica.