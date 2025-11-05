Con el objetivo de volver al triunfo, Quimsa choca ante Regatas en Corrientes

La Fusión tendrá acción desde las 21.00, en el Fortín Rojinegro, por una nueva jornada de la Liga Nacional. Los dirigidos por Leandro Ramella buscan dejar atrás la derrota ante San Martín.

Hoy 13:22

El Fortín Rojinegro será escenario de un partido atractivo entre Regatas Corrientes y Quimsa, a partir de las 21.00, con transmisión en vivo por Básquet Pass. Los árbitros designados son Juan José Fernández, Raúl Sánchez y Fabio Alaníz.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

La Fusión llega a este compromiso con el objetivo de recuperarse rápidamente tras la derrota sufrida en su primera escala de la gira por Corrientes, donde cayó ante San Martín por 79-69. En ese encuentro, Matías Solanas y Christian Negrón fueron los máximos anotadores con 14 puntos cada uno, pero el equipo no logró sostener la intensidad defensiva que lo caracteriza.

Con un registro de cuatro victorias y cuatro derrotas, Quimsa se ubica en el décimo puesto de la tabla, aunque con un plantel que promete volver a ser protagonista en la competencia. La misión será cerrar la gira con una victoria y recuperar terreno antes de volver a Santiago del Estero.

Del otro lado, Regatas Corrientes atraviesa un gran momento y buscará extender su buena racha. El equipo de Sebastián González viene de una sólida victoria ante Argentino de Junín por 77-50, que le permitió alcanzar el cuarto lugar en la clasificación. Además, el plantel llega motivado tras lograr la clasificación a los cuartos de final de la Liga Sudamericana.

En ese último triunfo, Juan Pablo Corbalán fue la figura con 15 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias, mientras que Andrés Jaime aportó 13 tantos. Antes del encuentro, el capitán Fabián Ramírez Barrios fue homenajeado por alcanzar los 600 partidos en la élite del básquet argentino, 223 de ellos con la camiseta del Remero.

En el historial, Quimsa lidera con 38 triunfos contra 36 de Regatas, sobre un total de 74 enfrentamientos entre ambos. Un antecedente que refleja la paridad y la rivalidad entre dos clubes con historia y peso propio en la Liga Nacional.