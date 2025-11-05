Quimsa se recuperó con un triunfo ante Regatas en Corrientes

El Fortín Rojinegro el elenco santiagueño se quedó con el duelo por 75 a 66 por la Liga Nacional de Básquet.

Hoy 23:15

La Asociación Atlética Quimsa consiguió una valiosa victoria por 75 a 66 ante Regatas en Corrientes en el marco de una nueva fecha de la Liga Nacional. El equipo de Leandro Ramella mostró carácter y solidez en los momentos decisivos, con Jerome Meyinsse (15 puntos) y Leonardo Lema (12 puntos y 10 rebotes) como figuras destacadas.

El primer segmento fue con poca efectividad sobre todo desde el perímetro, en Quimsa Cavallero y Meyinsse anotaron, pero los correntinos se apoyaron en Gramajo y Ramirez Barrios para adelantarse 16 a 11.

En el segundo aparecieron Chiarini y Lugo para estirar ventaja pero los dirigidos por Ramella reaccionaron a tiempo con arrestos de Solanas y un intratable Lema para adueñarse del tanteador rumbo al entretiempo 37 a 34.

En el tercero Meyinsse decía presente en la pintura pero los triples de Aguirre y el ingreso de Gallizzi llegaron para Regatas, la Fusión anotó con Solanas para el 52 a 48 con diez minutos por jugar.

Figueredo de tres sumaba en la visita, cuando el remero buscó limar distancia con Ramirez Barrios y Gramajo llegó un triple de Collomb para calmar las aguas y junto a libres de Meyinsse mantuvo distancia de al menos dos posesiones. Una bomba de Gramajo fue el último intento de Regatas, el santiagueño lo cerró con Solanas para el triunfo 75 a 66.

Jerome Meyinsse anotó 15, Leonardo Lema colaboró con 12 y 10 rebotes además de los 15 tantos de Matias Solanas. En el local 15 para Iván Gramajo y 14 de Juan Pablo Corbalán.

Quimsa jugará este domingo como local a las 21 horas ante Unión.