La Selección Argentina presentó su nueva camiseta para el Mundial 2026: cuánto vale y cuándo sale a la venta

La marca de las tres tiras presentó la nueva camiseta inspirada en las conquistas de 1978, 1986 y 2022.

Hoy 13:28
Camiseta Selección Argentina

La Selección Argentina estrenará una nueva piel rumbo al Mundial 2026. La marca Adidas presentó oficialmente la camiseta titular que los campeones del mundo vestirán durante las Eliminatorias y la próxima Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El diseño combina historia, homenaje e innovación, tomando como base las tres consagraciones mundialistas. Las tradicionales franjas celestes y blancas ahora presentan un efecto degradado con tres tonos de celeste, simbolizando los títulos obtenidos en 1978, 1986 y 2022.

En la parte posterior del cuello se destaca la inscripción “1893”, año de fundación de la AFA, mientras que los detalles dorados —como el escudo con las tres estrellas y el emblema de campeón del mundo— rinden tributo a la gloria alcanzada en Qatar 2022.

La nueva camiseta de la Selección Argentina estará a la venta desde el 6 de noviembre en el sitio oficial de Adidas y en tiendas seleccionadas. Su precio será de $149.999 para la versión fan, y $219.999 para la versión jugador, confeccionada con tecnología CLIMACOOL+, que mejora la ventilación y la absorción del sudor.

El lanzamiento forma parte de una colección global de Adidas que incluye los nuevos uniformes de 22 selecciones nacionales, entre ellas Alemania, España, Italia, Japón, México y Colombia. Según la marca, el objetivo fue “fusionar tradición y modernidad” con diseños que reflejan la identidad y la historia de cada país.

