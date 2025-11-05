La Selección Argentina presentó su nueva camiseta para el Mundial 2026: cuánto vale y cuándo sale a la venta

La marca de las tres tiras presentó la nueva camiseta inspirada en las conquistas de 1978, 1986 y 2022.

Hoy 13:28

La Selección Argentina estrenará una nueva piel rumbo al Mundial 2026. La marca Adidas presentó oficialmente la camiseta titular que los campeones del mundo vestirán durante las Eliminatorias y la próxima Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El diseño combina historia, homenaje e innovación, tomando como base las tres consagraciones mundialistas. Las tradicionales franjas celestes y blancas ahora presentan un efecto degradado con tres tonos de celeste, simbolizando los títulos obtenidos en 1978, 1986 y 2022.

En la parte posterior del cuello se destaca la inscripción “1893”, año de fundación de la AFA, mientras que los detalles dorados —como el escudo con las tres estrellas y el emblema de campeón del mundo— rinden tributo a la gloria alcanzada en Qatar 2022.

La nueva camiseta de la Selección Argentina estará a la venta desde el 6 de noviembre en el sitio oficial de Adidas y en tiendas seleccionadas. Su precio será de $149.999 para la versión fan, y $219.999 para la versión jugador, confeccionada con tecnología CLIMACOOL+, que mejora la ventilación y la absorción del sudor.

El lanzamiento forma parte de una colección global de Adidas que incluye los nuevos uniformes de 22 selecciones nacionales, entre ellas Alemania, España, Italia, Japón, México y Colombia. Según la marca, el objetivo fue “fusionar tradición y modernidad” con diseños que reflejan la identidad y la historia de cada país.