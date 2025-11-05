Sueño Stereo realizará un tributo al disco “Ruido blanco” de Soda Stereo

Las entradas se encuentran disponibles en Black Store, Local 26 en Galería Miguelito de ciudad Capital, y en la boletería del Cine Teatro Renzi, situado en Av. Besares N° 151.

El Cine Teatro Municipal Renzi será escenario de otra importante velada de rock el próximo sábado 8 de noviembre, Sueño Stereo, la banda tributo a Soda Stereo y Gustavo Cerati, presentará un show muy especial en la histórica sala de proyecciones de la ciudad de La Banda.

Dicho evento está previsto para las 23:45 y consistirá en una presentación en vivo de “Ruido blanco”, el mítico disco en vivo de Soda Stereo que marcó un antes y un después en la historia del rock latino.

El show también incluirá 9 canciones extras de Gustavo Cerati a modo de bonus tracks para que el público pueda recordar a este referente histórico del rock nacional y latinoamericano, y disfrutar de una velada única.

Las entradas se encuentran disponibles en Black Store, Local 26 en Galería Miguelito de ciudad Capital, y en la boletería del Cine Teatro Renzi, situado en Av. Besares N° 151.

De este modo, gracias a la iniciativa del intendente Ing. Roger Nediani, el municipio sigue promoviendo y generando espacios para artistas de diferentes géneros musicales que enriquecen la cultura local con sus expresiones artísticas.

“Ruido blanco” fue lanzado en el año 1987 y es el primer disco en vivo de Soda Stereo. El mismo fue grabado durante la gira que realizó el grupo por Latinoamérica y capturó de manera fiel la energía única de Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti frente a miles de fans.

Así es como en dicho material discográfico quedaron inmortalizadas en vivo grandes clásicos como Persiana americana, Prófugos y Cuando pase el temblor, entre otros.