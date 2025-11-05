Ingresar
Juan Vita, principal candidato a dirigir a Güemes en la Primera Nacional

El técnico de 38 años suena con fuerza para reemplazar a Pablo Martel. La oficialización del nuevo entrenador sería este sábado según se pudo averiguar.

Hoy 14:49

El futuro de Güemes comienza a tomar forma de cara a la temporada 2026 de la Primera Nacional. Tras la salida de Pablo Martel, la dirigencia del club santiagueño avanza en las gestiones para cerrar un nuevo entrenador y en ese sentido Juan Vita, aparece como el principal candidato para asumir la dirección técnica.

El entrenador, de 38 años, cuenta con una interesante trayectoria tanto en el fútbol argentino como internacional. Debutó en Fénix, dirigió a la Selección de Nicaragua entre 2021 y 2023, tuvo un paso por Real Tomayapo de Bolivia y recientemente formó parte del cuerpo técnico de la Reserva de Racing Club, donde se desempeñó hasta principios de este año.

La oficialización del nuevo entrenador sería este sábado según se pudo averiguar. 

Mientras define al nuevo DT, el club de La Isla ya comenzó su proceso de restructuración del plantel. En los últimos días, Güemes confirmó la desvinculación de Federico López, Julián Gauna, Mariano Bettini y Mauro Albertengo, quienes no continuarán en el equipo.

