El Gobierno Nacional desplegará recursos para asistir a Buenos Aires tras las inundaciones

El jefe de Gabinete y la ministra de Seguridad anunciaron un operativo de emergencia para asistir a las localidades más afectadas. Se pondrán en marcha trabajos para restaurar la conectividad y ayudar a productores agropecuarios.

Hoy 15:32

El Gobierno Nacional ha decidido intervenir con un operativo de emergencia en la Provincia de Buenos Aires debido a las graves inundaciones que han afectado a diversas localidades. El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, durante una conferencia de prensa desde la Casa Rosada.

Adorni subrayó que el Gobierno Nacional se compromete a poner a disposición todos los recursos necesarios para enfrentar la crisis que afecta a miles de bonaerenses. “El equipo del Gobierno Nacional está ocupándose de los bonaerenses afectados por las inundaciones”, afirmó el funcionario, destacando el rol de la Agencia Federal de Emergencias en el despliegue de asistencia.

Por su parte, Patricia Bullrich detalló el plan de acción del Gobierno, que incluye la instalación de un centro de operaciones en la localidad de 9 de Julio, una de las más golpeadas por las lluvias. Desde allí, el operativo se coordinará con los intendentes de los partidos afectados, como General Viamonte, Bragado y Carlos Casares.

La ministra explicó que se desplegarán maquinarias para la limpieza de zanjas, desagües y alcantarillas y la colocación de piedras en las rutas para mejorar el acceso. Además, se enviarán equipos especiales con personal operativo, incluidos camiones y fuerzas federales para asistir a las personas aisladas y garantizar la circulación de la producción en zonas de difícil acceso.

En cuanto a la magnitud de la emergencia, Bullrich señaló que las lluvias registradas en la región han sido históricas, con una acumulación de entre 1200 y 1800 milímetros en el Cuenco del Salado, un fenómeno no visto desde 1970. La ministra también criticó la falta de acción de las intendencias y de la Autoridad del Agua, que no han logrado gestionar adecuadamente el desagüe de las aguas.

A su vez, cuestionó la falta de gestión por parte del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, al señalar que, a pesar de los anuncios de obras, el río Salado sigue sin un cauce adecuado y las inundaciones persisten. “Es una obra que no se hace desde hace 50 años”, remarcó Bullrich, destacando que la provincia de Buenos Aires es la que tiene la responsabilidad en estas cuestiones.

Si bien reconoció que no será posible evacuar el agua de los campos inundados, el objetivo principal del operativo es habilitar los caminos para evitar que las personas queden aisladas y que puedan regresar a sus hogares. Bullrich resaltó que el Gobierno Nacional se ha comprometido a seguir el ejemplo de otras localidades como Bahía Blanca, Campana y Zárate, donde se implementaron medidas similares para asistir a los damnificados.

Finalmente, ante la pregunta sobre la posibilidad de que el Gobierno Provincial se sume al operativo, Bullrich fue contundente: “Nosotros hemos tomado esta decisión y vamos para allá. Si el gobierno provincial quiere ir, será bienvenido. Vamos a trabajar en principio con los intendentes y hacer lo que vemos que todavía no está en marcha”, concluyó.

Con este despliegue, el Gobierno Nacional busca aliviar la situación de miles de bonaerenses y productores agropecuarios que se encuentran en una de las peores crisis climáticas de los últimos años.