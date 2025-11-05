Aprehendieron a dos hombres tras ser descubiertos transportando una puerta robada en Añatuya

Los mismos no pudieron justificar su accionar y fueron aprehendidos. Sobre uno de ellos pesaba un pedido de detención.

Hoy 15:38

En un operativo rutinario llevado a cabo por el personal de Prevención de la Departamental 13 Añatuya, se logró la detención de dos hombres que transportaban una puerta robada. El hecho ocurrió en el barrio Villa Abregú, cuando los efectivos recibieron información sobre una situación sospechosa que finalmente terminó con la aprehensión de los individuos.

Los detenidos fueron identificados como Juárez, de 24 años, y Reynoso, de 31 años, ambos residentes del mismo barrio. Fueron vistos transportando una puerta en las intersecciones de las calles Ángel Corbeta y Eva Perón. Durante el control, Juárez no pudo justificar la procedencia de la puerta, lo que hizo sospechar a los oficiales que el objeto podría haber sido robado.

Tras una verificación con la Comisaría N° 41, se descubrió que sobre Reynoso pesaba un pedido de aprehensión vigente, lo que añadió una gravedad adicional al procedimiento.

Ambos sujetos fueron trasladados a la Comisaría N° 41, donde continuarán con las diligencias correspondientes para esclarecer el origen de la puerta y el contexto del robo. Las autoridades investigan ahora si hay otras personas involucradas en el delito y qué destino tenía el bien sustraído.