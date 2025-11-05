“El peronismo tiene que convocar a un gran confederal sin Cristina Kirchner”

El periodista y dirigente Santiago Cúneo pidió reorganizar el movimiento Justicialista “por fuera del pejotismo” y criticó la conducción de la dos veces Presidenta de la Nación. Además, llamó a superar el “progresismo berreta” y recuperar la esencia filosófica del peronismo.

Hoy 15:54

El periodista y referente peronista Santiago Cúneo volvió a cuestionar la conducción de Cristina Fernández de Kirchner y pidió superar lo que calificó como el “progresismo berreta” dentro del movimiento Justicialista. En diálogo con Infobae, planteó la necesidad de reorganizar el peronismo y advirtió que “no vale la pena luchar por el sello del PJ, que CFK tiene secuestrado”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Cúneo, quien compitió en las últimas elecciones bajo el sello Partido Nuevo Buenos Aires, obtuvo más de 116 mil votos en la provincia. Según el escrutinio final, la lista libertaria encabezada por Diego Santilli se impuso por 29.354 votos. Para el dirigente, un peronismo unido “hubiera podido ganar su principal bastión electoral”.

“Perdimos porque restamos millones de votos por la presencia de personajes como Juan Grabois y el asesino terrorista Jorge Taiana en la boleta”, afirmó Cúneo.

Sobre las causas de la derrota, sostuvo que “el peronismo perdió porque no estaba representado en la boleta de Fuerza Patria” y que es momento de “pensar en el ser filosófico del peronismo para volver a la práctica”.

“Hay que convocar a un gran confederal peronista”

Santiago Cúneo

Cúneo propuso una reorganización del movimiento “por fuera del pejotismo” y sin la influencia de Cristina Kirchner. “Tenemos que llamar a todos los que tienen entidad electoral, sindical o de gestión para reconstruir el movimiento peronista. El PJ lo tiene secuestrado CFK, no vale la pena luchar por eso”, expresó.

El periodista destacó que el programa peronista “ya está escrito” y que “lo que hay que hacer es recuperar los 12 millones de personas que no fueron a votar”. Según afirmó, “el triunfo del peronismo depende de su capacidad de organización”, pero eso exige “dejar atrás las rémoras del pasado y el progresismo berreta”.

Opinión sobre Kicillof y Cristina Kirchner

Respecto del gobernador bonaerense, Cúneo consideró que Axel Kicillof “queda bien posicionado dentro del peronismo” tras su decisión de desdoblar los comicios y conmemorar el 17 de Octubre. “Con ese gesto dio un paso bien adentro del peronismo”, destacó.

En cambio, fue tajante al referirse a Cristina Kirchner: “Ya está sentada con Karina Milei negociando jueces federales y miembros de la Corte Suprema. Siempre fue liberal, radical y socialdemócrata. Ella trabaja en contra del peronismo”.

Por último, ironizó sobre la carta que la expresidenta difundió tras las elecciones: