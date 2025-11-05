Tras un femicidio, la Justicia respeta el deseo de una niña y le otorga la adopción plena por el padre de sus hermanos

El juez de familia aprobó la adopción de la menor por parte del padre de sus hermanos biológicos, quien la había cuidado desde antes del crimen, respetando su deseo de permanecer en un entorno familiar estable.

Hoy 16:00

En una conmovedora resolución, el juez de familia Jorge Sepúlveda aprobó la adopción plena de una niña identificada como M por el padre de sus hermanos biológicos, tras la trágica muerte de su madre en un femicidio. La menor, que vivía con el hombre desde 2021, había quedado bajo su tutela en un contexto de vulnerabilidad social y familiar, incluso antes del crimen. La Justicia, al escuchar a la niña, respetó su deseo de seguir viviendo en ese hogar, considerado por ella como el suyo.

El caso, ocurrido en Neuquén, cobró especial relevancia por el contexto que envolvía a la familia. La niña había sido reconocida por L.E.R., el padre de sus hermanos, como su hija, y había vivido con él y sus hermanos biológicos desde temprana edad. Sin embargo, tras el femicidio de su madre, surgieron dudas sobre la tenencia de la menor, lo que derivó en una serie de diligencias legales para asegurar su bienestar y futuro.

Durante el proceso judicial, el juez Sepúlveda subrayó la importancia de garantizar los derechos de la niña a vivir en un entorno familiar y a tener sus opiniones tenidas en cuenta. De acuerdo con los informes, la menor expresó con claridad su deseo de permanecer con el hombre que había cuidado de ella desde su infancia, y lo reconocía afectuosamente como una figura de cuidado. "La niña lo reconoce como una figura de cuidado, refiriéndose a él afectuosamente", destacó el juez en su resolución.

Además, en una entrevista realizada durante el proceso judicial, la niña declaró sentirse “bien” en su hogar, donde vive con su papá y sus hermanos, y manifestó su deseo de tener el mismo apellido que ellos. Esto fue considerado por el juez como un indicador clave para respaldar su decisión de otorgar la adopción.

A pesar de las dificultades económicas y sociales que enfrenta el hombre, quien fue calificado como vulnerable en estos aspectos, el juez dispuso que la familia reciba apoyo económico y social para garantizar que las condiciones habitacionales y educativas de la niña sigan mejorando. Los informes médicos y sociales indicaron que la menor está en buen estado de salud, adaptada al jardín de infantes y viviendo en un hogar con condiciones adecuadas, aunque con limitaciones de espacio.

La decisión de otorgar la adopción no solo asegura la continuidad de los lazos familiares, sino que también brinda a la niña un futuro estable en un entorno que ella misma ha elegido, respetando su derecho a ser escuchada y a vivir en un ambiente amoroso y de protección.

Este caso pone de relieve la importancia de tomar en cuenta la voz de los menores en procesos judiciales que los involucran, sobre todo en situaciones tan sensibles como la pérdida de una madre en circunstancias tan dramáticas, y destaca el compromiso de la Justicia por garantizar el derecho a la familia de los niños y niñas en situaciones de vulnerabilidad.