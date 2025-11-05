El Encuentro Gonza Defant será una verdadera fiesta del rugby infantil

Este sábado 8 de noviembre se disputará la 8ª edición del Encuentro Interprovincial en el Anexo del Santiago Lawn Tennis Club, con la participación de cientos de chicos de todo el NOA.

Hoy 15:58

El rugby infantil vivirá este fin de semana una jornada especial con la realización de la octava edición del Encuentro Gonza Defant, uno de los eventos más esperados del calendario 2025. La cita será este sábado 8 de noviembre en el Anexo del Santiago Lawn Tennis Club, donde se reunirán cientos de niños de distintas provincias para compartir una verdadera fiesta deportiva.

Del tradicional certamen, destinado a las divisiones M-6 a M-14, participarán además del anfitrión Santiago Lawn Tennis, los clubes Old Lions, Santiago Rugby y Añatuya RC, junto a los visitantes Jockey Club de Salta y Los Teros Rugby Club de Catamarca. Las delegaciones arribarán el viernes por la noche, mientras que el sábado la actividad arrancará temprano con la concentración de jugadores desde las 9.00 y el inicio de los partidos media hora después.

El cronograma prevé la finalización de los encuentros a las 12.30, seguido por el tradicional tercer tiempo para todas las divisiones en la cancha principal del club. A las 13.15 se llevará a cabo el acto de cierre en homenaje a Gonza Defant, y a las 14.00 llegará el turno del tercer tiempo para los staffs de los clubes participantes.

Un evento con corazón solidario

Como cada año, el encuentro también tendrá un fuerte componente solidario. La organización invita a los jugadores y familias a colaborar con la donación de juguetes, útiles escolares y ropa en buen estado, que serán destinados a la Sala de Oncología del CEPSI. Además, durante la mañana del sábado, el Centro Provincial de Sangre estará presente con su camión para recibir donaciones voluntarias de sangre de personas entre 18 y 65 años.

Gonza, un ejemplo que sigue inspirando

Gonzalito Defant fue jugador del Santiago Lawn Tennis Club y un ejemplo de vida, fuerza y generosidad. A los 5 años ya formaba parte del rugby infantil del club, y a los 10 enfrentó una dura enfermedad con una entereza admirable. Durante su tratamiento, decidió donar todos sus juguetes y parte del dinero de su recuperación para ayudar a otros chicos que lo necesitaban.

En su memoria, familiares, amigos y el club mantienen viva su enseñanza a través de este Encuentro Interprovincial, que combina deporte, amistad y solidaridad, y que año tras año emociona a toda la familia del rugby santiagueño.