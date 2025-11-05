Confirmaron que el nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona comenzará el 17 de marzo

El Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro fijó la fecha para el nuevo juicio, que se reanudará luego de que el primer proceso se viera interrumpido por una grabación secreta de la jueza Makintach.

Hoy 16:06

El Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro resolvió este miércoles que el nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona comenzará el 17 de marzo de 2026. La fecha fue establecida luego de que los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón aceptaran el pedido de los fiscales, quienes solicitaron que el proceso judicial se reanude lo antes posible.

El juicio original, que debía dirimirse a través de una serie de audiencias sobre las circunstancias de la muerte de Maradona en 2020, quedó trunco debido a una controvertida grabación secreta realizada por la jueza Julieta Makintach, lo que interrumpió el curso del proceso. Esta grabación, vinculada a un documental, generó una serie de cuestionamientos sobre la imparcialidad del tribunal, lo que obligó a la reanudación del caso.

El nuevo juicio, que se llevará a cabo en 2026, contará con un tribunal renovado, pero mantendrá el mismo objetivo: esclarecer las responsabilidades y circunstancias que rodearon la muerte del ídolo del fútbol mundial, cuyo fallecimiento sigue siendo objeto de controversia y debate judicial.

Con esta resolución, el Tribunal busca dar cierre al largo proceso judicial y que se pueda llegar a una sentencia definitiva sobre los responsables del manejo médico y la atención de Maradona durante sus últimas horas. La familia del astro del fútbol, así como numerosos seguidores, esperan una conclusión que esclarezca la verdad detrás de su trágica muerte.