Imputarán a la madre de Diana Gómez Russo por homicidio agravado

La Justicia santiagueña avanza con la investigación por la muerte de Diana Gómez Russo, la niña de 9 años encontrada sin vida el pasado jueves en el barrio Palermo de la ciudad de La Banda. Según confirmaron fuentes judiciales, la madre de la menor, María de los Ángeles Russo, será formalmente imputada por el delito de homicidio agravado por el vínculo, una figura contemplada en el artículo 80, inciso 1, del Código Penal, que prevé prisión o reclusión perpetua para quienes resulten responsables.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El caso, que conmovió profundamente a la comunidad bandeña, tuvo su trágico desenlace el 30 de octubre, cuando los abuelos de la niña descubrieron el cuerpo sin vida en una vivienda ubicada sobre calle Irigoyen. El matrimonio, de apellido Russo, dio aviso inmediato a las autoridades, quienes acudieron al lugar y dispusieron el inicio de las pericias correspondientes.

De acuerdo con las primeras hipótesis, la madre habría suministrado pastillas de clonazepam a la menor durante la noche previa al hallazgo. No obstante, los resultados preliminares de la autopsia confirmaron que Diana murió por sofocación, es decir, fue asfixiada, tal como había trascendido en las horas posteriores al hecho.

María de los Ángeles Russo permanece detenida y bajo evaluación psiquiátrica, mientras los investigadores reúnen pruebas y testimonios para esclarecer las circunstancias que rodearon la trágica muerte de la pequeña. El Ministerio Público Fiscal aguarda los informes complementarios de la autopsia y los resultados toxicológicos para avanzar con la acusación formal.