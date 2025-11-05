La CGT eligió a su nuevo triunvirato: Sola, Jerónimo y Arguello conducirán la central obrera

En el congreso realizado en el estadio Obras, la Confederación General del Trabajo definió a su nueva conducción colegiada.

La Confederación General del Trabajo (CGT) renovó este miércoles sus autoridades y definió la conformación de un nuevo triunvirato de conducción, que estará integrado por Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Arguello (Camioneros). La decisión fue adoptada durante el congreso de la central sindical realizado en el estadio Obras Sanitarias, en la ciudad de Buenos Aires.

Según confirmaron fuentes sindicales, Andrés Rodríguez (UPCN) fue elegido como secretario adjunto, mientras que Osvaldo Lobato ocupará la Secretaría Gremial. El encuentro fue presidido por Héctor Daer, cosecretario general saliente, y tuvo como anfitrión a Oscar Lingeri, de Obras Sanitarias, quien durante su discurso remarcó: “No somos kukas ni comunistas, somos peronistas”.

Antes de la votación, Luis Barrionuevo y el titular de la UTA, Roberto Fernández, se retiraron del recinto en desacuerdo con la decisión de la mayoría del comité central confederal de mantener una conducción colegiada. Ambos sectores impulsaban el regreso a un modelo de unicato, con un solo secretario general al frente de la CGT.

La lista del nuevo consejo directivo quedó conformada por dirigentes de distintos gremios. Gerardo Martínez (UOCRA) continuará en la Secretaría de Relaciones Internacionales, mientras que Daer asumirá ahora en la Secretaría de Interior.

En tanto, la Secretaría de Relaciones Institucionales será ocupada por Daniel Lovera y Romina Santana, y la Secretaría de Prensa y Comunicación por Horacio Arreceygor y Susana Benítez. La Secretaría de Seguridad Social estará a cargo de Hugo Benítez y Romina Sánchez, y la de Cultura, de Miguel Paniagua y María Belén Ratto.

También se designó a Marina Jauribery y Hernán Escudero en Ciencia y Técnica, Rosa Carmen Sorsaburu y Emilio Alberto Lamas en la Secretaría Administrativa, Sergio Sasia en Vivienda y Carlos Acuña en Turismo.

La Secretaría de Acción Social será conducida por José Luis Lingeri y Karina Navone, mientras que en Actas fueron nombrados Enrique Lorenzo y Laura Fernández. En Finanzas, asumirá Gastón Frutos.

Asimismo, Julio Piumato y Maia Volcovinsky estarán al frente de la Secretaría de Derechos Humanos, Luna Villar en Igualdad de Oportunidades, y Carla Gaudensi en la Secretaría de Género.

Por último, Norberto Di Próspero y Elena Ferreyra encabezarán la Secretaría de Asuntos Legislativos, Oscar Rojas la de Políticas Económicas y Sociales, y Víctor Santa María y Noemí Aida Germiniani la de Estadísticas y Registros.

Con esta nueva estructura, la CGT ratifica la continuidad del modelo de conducción compartida, en medio de un escenario político y económico complejo que plantea nuevos desafíos para el movimiento obrero argentino.