El Hospital Zonal de Quimilí incorporó un nuevo equipamiento de última generación

Estas intervenciones permiten evitar derivaciones a la capital y mejorar la atención local de los pacientes.

Hoy 17:49

La Directora del Hospital Zonal de Quimilí, Dra. Mirtha Mendoza, informó que el servicio de cirugía continúa desarrollando intervenciones programadas por videolaparoscopía, principalmente de vesícula biliar —colecistectomías videolaparoscópicas—, gracias a la incorporación de equipamiento de última generación. Además, el equipo médico realizó recientemente correcciones de eventración abdominal, consolidando así la capacidad quirúrgica del nosocomio.

Estas mejoras fueron posibles gracias al apoyo y gestión de la Dra. Graciela Alzogaray, directora del Interior del Ministerio de Salud de la provincia, quien impulsó la adquisición de nuevas herramientas médicas para fortalecer el trabajo en los hospitales del interior.

En esta oportunidad, el equipo quirúrgico estuvo integrado por el Dr. Agustín Coronel (cirujano), el Dr. Jorge Villegas (anestesiólogo), la instrumentista Emilse Díaz, y las enfermeras Roxana Vizgarra y Teresa Giménez.

Según destacó la Dra. Mendoza, estas cirugías benefician directamente a los vecinos de Quimilí y de las localidades cercanas, ya que evitan las derivaciones a centros más lejanos, reducen los costos y el desarraigo de los pacientes y sus familias, y permiten una recuperación rápida, con altas al día siguiente y controles ambulatorios locales.

El Hospital Zonal de Quimilí forma parte del grupo de centros del interior provincial que realizan cirugías con regularidad, junto con los hospitales de Monte Quemado, Fernández, Añatuya, Pinto, Frías, Termas de Río Hondo, Loreto y Ojo de Agua.