Preocupación en La Florida por un incendio de pastizales que amenaza viviendas cercanas

El fuego, que se inició el martes, continúa activo y se extiende hacia distintos sectores, generando preocupación entre los habitantes y las autoridades locales.

Hoy 18:11

Un incendio de pastizales mantiene en vilo a los vecinos de La Florida, en el departamento Robles, debido al rápido avance de las llamas impulsadas por el viento.

Durante la mañana de este miércoles, el foco ígneo se reavivó con fuerza, dificultando las tareas de control y contención. Personal municipal y vecinos de la zona trabajan intensamente con camiones cisterna y herramientas de mano para frenar el avance del fuego, aunque la magnitud del siniestro hace necesaria la intervención de más recursos.

Desde el Municipio de Beltrán confirmaron que se aguarda la llegada de dotaciones de Bomberos para brindar apoyo, con el objetivo de reforzar los trabajos y evitar que el fuego alcance viviendas y zonas rurales cercanas.

El incendio afecta un amplio sector a la vera de la Ruta Provincial 1, en el tramo que conecta con Villa Robles, hacia Los Arias y el desvío a Beltrán. Las autoridades solicitaron a los automovilistas extremar precauciones y evitar circular por la zona si no es estrictamente necesario, ya que el humo reduce la visibilidad y complica el tránsito.

Mientras continúan los trabajos para controlar las llamas, los vecinos de La Florida permanecen atentos ante el avance del fuego, que ya consumió una importante superficie de pastizales y representa una seria amenaza para el entorno habitado.