En plena crisis, Gallardo firmó su renovación con River: "No me iba a escapar por un mal año"

Tras suspender la conferencia post derrota con Gimnasia, el Muñeco se presentó ante la prensa junto a Stefano Di Carlo, flamante presidente, para comunicar su continuidad hasta diciembre del próximo año.

Hoy 19:15

Marcelo Gallardo y River hicieron un anuncio de peso. Este miércoles, el entrenador, acompañado por el presidente Stefano Di Carlo, comunicó oficialmente su continuidad en River hasta diciembre de 2026. La decisión puso fin a las especulaciones sobre el futuro de MG. Y el flamante pope le dio una contundente señal de respaldo en este momento adverso.

El Muñeco, símbolo absoluto del proyecto futbolístico de River, afrontará con esta decisión tomada el primer desafío por delante: el superclásico del domingo ante Boca en la Bombonera.

El equipo del Muñeco acumula cuatro derrotas consecutivas como local y apenas dos triunfos en los últimos ocho partidos, con siete caídas en tiempo regular y otra en los penales ante Independiente Rivadavia, por la semifinal de la Copa Argentina. En ese marco adverso, el anuncio busca funcionar también como una muestra de confianza en la capacidad del Muñeco para enderezar el rumbo.

Di Carlo: “En primer orden agradecer. Es muy relevante para la vida institucional del club. Hemos acordado extender el vínculo contractual de Marcelo Gallardo que lo une con River hasta el 31 de diciembre de 2026. Esa decisión se sustenta en dos cuestiones: en una bastante obvia que es el cumplimiento de la palabra empeñada con el socio de River. Hemos transcurrido un proceso electoral en el que hemos dado definiciones respecto del proyecto de fútbol. Siempre dijimos que ese proyecto tiene nombre y apellido que es Marcelo Gallardo y así nos han elegido los socios de River. Y le damos cumplimiento a esa propuesta extendida al socio. Y en segundo orden responde también a la íntima convicción personal y de quienes me acompañan de que los procesos y proyectos hay que sustentarlos en los momentos que no son buenos. En los buenos es fácil: simplemente es estar y permanecer, no tiene mayores complejidades. Y en los malos, que los tienen como todo proceso, hay que sustentar, dar apoyatura con firme convicción, acompañar y profundizar el camino que uno está convencido aun a contramano de lo que parece intuitivo. Y que tiene que ver a la larga con los resultados que uno espera para nuestro club. En ese sentido, además de estos fundamentos está la figura de Marcelo que lidera el proyecto de fútbol, su recorrido, sus credenciales, su equipo y todas condiciones que podría extenderme largamente. Simplemente, a nivel personal creo en su figura, en su determinación, en su foco, en su capacidad de trabajo. Y también con perfecto registro de que ha llevado a esta institución a lo más alto. Dichas estas cuestiones hay que apuntar algo para ofrecer claridad que a veces no hay que tiene que ver con el entendimiento que nadie tiene la llave del club: la llave la tienen los socios de River y se la dan a cada administración, y cada administración elige la dirección de su proyecto de fútbol. Así funciona esta institución. Tanto Marcelo como yo tenemos en claro que River está por encima de todo. Trabajando juntos vamos a revertir cualquier situación en lo temporal, en lo transicional, en lo que estamos puede parecer incómoda, pero sabemos que el proyecto, el plan, el desafío es el mismo, hay un alineamiento. Es un nuevo punto de partida, un quiebre para revalidar nuestra profunda convicción de que tenemos un objetivo común que es que River vuelva a ganar y no nos vamos a mover. Creemos profundamente en eso y en la capacidad de trabajo de este CT. Sin lugar a dudas, Marcelo siempre es lo mejor para River”.