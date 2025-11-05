Murió la influencer brasileña conocida como la “Barbie humana”

Barbara Jankavski tenía 31 años. El fallecimiento de la joven, generó conmoción y abrió una investigación policial ante signos físicos sospechosos y contradicciones en los testimonios.

Hoy 18:50

La comunidad digital se encuentra consternada tras la noticia de la muerte de Bárbara Jankavski, conocida ampliamente en las redes sociales como “Boneca Desumana” y “Barbie Humana”. Bárbara, influencer brasileña que alcanzó notoriedad por compartir su transformación mediante cirugías plásticas y procedimientos cosméticos, falleció el 2 de noviembre a los 31 años.

Su presencia en plataformas virtuales como Instagram, donde suma más de 55.000 seguidores, y TikTok, con una audiencia de 344.000 personas, la convirtió en un referente dentro de un nicho que idealiza las modificaciones corporales extremas. El mote de “Barbie Humana” reflejaba el objetivo de su imagen pública, resultado de numerosos cambios físicos, incluyendo un estiramiento facial realizado apenas unos meses antes de su muerte.

Jankavski se presentaba ante su comunidad digital con un estilo provocador y particular, en el que exponía detalles de cada intervención estética. Este relato visual y testimonial generó tanto seguidores fervientes como críticas, consolidando su personaje público como una figura polémica. Su transformación era parte activa de los contenidos que producía, construyendo una narrativa en torno a la idea de alcanzar un ideal estético catalogado por muchos como extremo o “inhumano”.

Bárbara Jankavski

Hallazgo y circunstancias de la muerte, según el defensor público Renato Campos Pinto de Vitto

Las circunstancias en torno al deceso de Jankavski salieron a la luz a partir del testimonio del defensor público Renato Campos Pinto de Vitto, de 51 años. Según consta en el informe policial conseguido por medios locales, De Vitto contrató a Jankavski para “servicios sexuales” la noche de su muerte. Durante el encuentro ambos consumieron sustancias ilícitas. El relato de De Vitto a las autoridades señala que, luego de quedarse dormida, notó que Jankavski no se movía, lo que encendió las alarmas del funcionario.

Ante la situación, Renato Campos Pinto de Vitto se comunicó de inmediato con el Servicio Móvil de Atención de Emergencias, intentando reanimar a Jankavski durante nueve minutos antes de la llegada de los servicios médicos al lugar. Los profesionales solo pudieron confirmar el fallecimiento de la influencer tras su arribo.

Según el reporte de la Policía Militar del Estado de São Paulo, la escena en la que se encontró a Jankavski estaba marcada por detalles que dieron pie a abrir una investigación formal. La influencer yacía vestida únicamente con ropa interior, con una lesión visible en el ojo izquierdo y marcas en la espalda. Estos signos físicos influyeron en la decisión de considerar la muerte como “sospechosa”, más allá del contexto descrito por el testigo principal.

Diligencias e investigaciones policiales: necropsia, pruebas toxicológicas y muerte catalogada como sospechosa

La reacción inmediata de las autoridades fue ordenar la realización de una necropsia y pruebas toxicológicas para descartar o confirmar la intervención de terceros o el consumo de sustancias como factor determinante del fallecimiento. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de São Paulo recalcó la necesidad de esclarecer categóricamente las causas de la muerte de Jankavski debido a las inconsistencias en el primer relato y las marcas en el cuerpo de la joven.

La policía localista registró el caso oficialmente como una muerte “sospechosa” debido a los elementos hallados en la investigación preliminar. Además de la intervención directa de De Vitto en la escena y el contexto del encuentro, influyeron las lesiones encontradas en el cuerpo de la influencer. La declaración de un amigo de Bárbara atribuyó la lesión facial específica a una caída anterior, hecho recogido en el informe policial, aunque las diligencias oficiales no descartan ninguna hipótesis hasta recibir los resultados periciales.

La autopsia y los análisis toxicológicos representan, hasta el momento, las acciones principales encaminadas a arrojar luz sobre las causas exactas de la muerte. Estas pruebas forman parte del protocolo para descartar homicidio, sobredosis accidental o cualquier otra circunstancia que pudiera explicar la pérdida de la influencer.

Actividad en redes sociales y repercusión entre seguidores tras su fallecimiento

Bárbara Jankavski mantuvo un alto perfil en las plataformas digitales hasta poco antes de su deceso. Su última publicación corresponde al 1 de octubre, un video junto al también creador Avós Da Razão, lo que evidencia un periodo de inactividad en sus cuentas de al menos un mes antes de su muerte. Esta ausencia resultó notoria para sus seguidores, quienes solían esperar un flujo constante de contenido.





La noticia de su muerte tuvo amplio eco en redes sociales, donde sus seguidores y otras figuras del entorno digital compartieron homenajes y mensajes de despedida. Los comentarios en su última publicación reflejan el impacto de su muerte: palabras como “descansa en paz, diva, viviste un poco de la vida que siempre quise, eso nos consuela un poco”, o expresiones de incredulidad y pesar marcaron el tono de la discusión en sus perfiles. Otros seguidores recalcaron su afinidad por el contenido que Jankavski compartía, lamentando la pérdida de una figura singular en el universo de los influencers brasileños dedicados al cambio de imagen.





El caso reabre el debate sobre el impacto y las consecuencias del contenido en torno a la transformación física, así como sobre la vulnerabilidad de los creadores de contenido cuyas vidas transcurren entre la exposición mediática y la privacidad de sus realidades fuera de cámara. La muerte de Jankavski deja interrogantes abiertos que la investigación oficial busca responder.