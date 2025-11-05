Ingresar
El Lawn Tennis Club inaugura su nuevo sector de pasto sintético con una noche especial

Este jueves 6 de noviembre, desde las 21, el club celebrará con música en vivo, sorteos y un desfile exclusivo de niños y modelos de Staff Models. La entrada será libre y gratuita.

Hoy 19:18
Lawn Tennis Club

El Lawn Tennis Club vivirá una noche única este jueves 6 de noviembre, cuando se realice la inauguración del nuevo sector con pasto sintético, un espacio renovado que promete sumar comodidad y modernidad a las actividades del club.

La celebración comenzará a las 21 horas y contará con la presencia de un DJ en vivo, sorpresas, sorteos y un desfile exclusivo con la participación de niños y modelos de Staff Models.

Desde la organización destacaron que se trata de un evento pensado para toda la familia, con entrada libre y gratuita, e invitaron a la comunidad a disfrutar de una noche diferente en el club.

Además, expresaron su agradecimiento a los sponsors que acompañan la iniciativa y que estarán presentes luciendo sus prendas y productos durante el desfile.

