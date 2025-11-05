Causa Cuadernos: los empresarios recurren a Casación en un último intento por pagar y evitar la condena

El Tribunal Oral Federal N° 7 les habilitó la apelación y rechazó un pedido para suspender el inicio del debate. El jueves se leerá la acusación contra la ex presidenta Cristina Kirchner.

En un último intento por evitar el juicio de la causa Cuadernos, 42 empresarios insistirán ante la Cámara Federal de Casación Penal con su ofrecimiento de una reparación integral económica, que ya fue rechazado el 6 de octubre por el Tribunal Oral Federal N° 7. Este jueves por la mañana comenzará el debate oral y público en el que se juzgará a la ex presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner junto a otros 86 imputados.

Los jueces que llevarán las riendas del juicio, Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, habían dictaminado en su fallo del mes pasado que el pago ofrecido para extinguir la acción penal no podía aceptarse sin acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, en este caso representado por la fiscal general Fabiana León.

El TOF N° 7 le asignó un carácter vinculante al rechazo de la Fiscalía, que descartó en duros términos la propuesta de empresarios -y por entonces también algunos funcionarios-, que estaban dispuestos a pagar dinero en efectivo y bienes por un valor de entre 12 y 21 millones de dólares, entre todos los oferentes.

Ahora 42 acusados insistieron con la reparación y, al mismo tiempo, pidieron suspender el inicio del juicio.

Los jueces Méndez Signori y Canero votaron por habilitar la vía recursiva, mientras que Castelli se opuso. En cambio, el Tribunal encontró unanimidad al rechazar el planteo para pausar el comienzo del debate.

De esta manera, el último intento por pagar para evitar una eventual condena correrá en paralelo a la primera audiencia del juicio. Las defensas tienen tiempo hasta el viernes para presentarse ante la Sala I de la Casación para renovar los ofrecimientos económicos.

Quiénes buscan pagar

La lista completa de los que insistirán en Casación está compuesta por: Adrián Pascucci, Mauricio Pascucci, Roberto Juan Orazi, Mario Ludovico Rovella, Carlos Fabián De Sousa, Julio José Paolini, Claudio Glazman, Jorge Neira, Ricardo Repetti, Gabriel Losi, Ángelo Calcaterra, Héctor Sánchez Caballero, Santiago Altieri, Juan José Luciano, Juan Manuel Collazo, Hugo Alberto Dragonetti, Jorge Juan Mauricio Balan, Juan Carlos de Goycoechea, Mario Maxit, César Arturo de Goycoechea, Walter Fagyas, Adrián Pasucci, Mauricio Pasucci, Osvaldo Antenor Acosta, Fabián García Ramón, Aldo Roggio, Carlos Román, Carlos Arroyo, Pablo José Gutiérrez, Jorge Benolol, Guillermo Escolar, Oscar Abel Sansiñena, Miguel Ángel Marconi, Osvaldo De Sousa, Daniel Pitón, Patricio Gerbi, Ricardo Scuncia, Cristóbal López, Armando Loson, Benjamín Romero, Rodolfo Poblete y Francisco Valenti.

En primera instancia, quienes habían ofrecido mayores reparaciones fueron Ángelo Calcaterra -primo del ex presidente Mauricio Macri-, con 1,68 millones de dólares; Ernesto Clarens, con 1,5 millones; y Aldo Roggio, con 1,26 millones.

Ángelo Calcaterra, empresario y primo del ex presidente Mauricio Macri, es uno de los arrepentidos que tiene la causa

También presentaron propuestas Gabriel Pedro Losi (557 mil), Juan Manuel Collazo (603 mil), Héctor Javier Caballero (460 mil) y Mario Rovella (494 mil).

Además de evaluar que no se puede “no se puede pagar para zafar” ni “tarifar la impunidad”, la Fiscalía sostuvo que los montos ofrecidos no llegaban a compensar los perjuicios que los delitos de corrupción le habrían causado al Estado.

La acusación

Desde este jueves se leerá el requerimiento de elevación a juicio contra Cristina Kirchner, acusada de ser jefa de una asociación ilícita que integraron otros 19 exfuncionarios, dos choferes y 65 empresarios.

El caso, que comenzó con los cuadernos manuscritos de Oscar Centeno, avanzó luego con la declaración de una veintena de arrepentidos -entre ellos el propio chofer, dos ex funcionarios públicos y varios empresarios- que reconocieron el circuito de coimas.

La acusación sostiene que empresas de las industrias de la construcción, transporte y energía pagaban sobornos a cambio de la adjudicación de contratos con el Estado, al menos entre 2003 y 2015.

Con más de 600 testigos y al menos tres años de juicio por delante, “Cuadernos” es el caso más grande de corrupción en toda la historia judicial argentina.