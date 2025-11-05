El TRFA no se detiene: así se jugará la cuarta fecha para los equipos santiagueños

El fin de semana traerá una nueva dosis de acción en el Torneo Regional Federal Amateur. Equipos de toda la provincia irán por tres puntos claves en la recta final de la primera rueda.

Hoy 19:24

El Torneo Regional Federal Amateur 2025 entra en una etapa decisiva y los equipos santiagueños ya tienen todo listo para disputar la cuarta fecha, que se desarrollará entre el viernes 7 y el domingo 9 de noviembre. Habrá actividad en distintas canchas del interior y de la capital, con duelos que prometen emociones fuertes.

Torneo Regional Federal Amateur – Cuarta Fecha

Viernes 7 de noviembre

A las 16.00:

Club Comercio Central Unidos (Santiago del Estero) vs. CA Gramilla (Gramilla).

Estadio: Raúl Adolfo Seijas. Árbitro: Marcos Ledesma (Loreto).

A las 17.00:

CA Vélez Sarsfield (San Ramón) vs. CA Atoj Pozo (Atoj Pozo).

Estadio: Juan Carlos Paz. Árbitro: Fernando Quiroga (Frías).

Sábado 8 de noviembre

A las 16.15:

CA Argentinos (Loreto) vs. CSyD Río Dulce (Loreto Herrera).

Estadio: CSyD Herrera El Alto. Árbitro: Fernando Ortíz (Santiago del Estero).

A las 17.30:

FIDA (El Arenal) vs. CA Unión Santiago (Santiago del Estero).

Estadio: Predio FIDA (El Arenal). Árbitro: Mariano Moreno (Frías).

A las 17.30:

CA Salamanca (Monte Quemado) vs. Club Defensores (Monte Quemado).

Estadio: Club Juventud Unida El Triángulo (Monte Quemado). Árbitro: Alex Zerda (Santiago del Estero).

A las 17.30:

CA Dos Leones (Forres) vs. CA Central Córdoba (Forres).

Estadio: CSyD Coinor (Forres). Árbitro: Fabián Cáceres (Santiago del Estero).

A las 21.00:

CA Talleres (Quimilí) vs. CS Comercio (Campo Gallo).

Estadio: Ciudad de Quimilí. Árbitro: Franco Rodríguez (Santiago del Estero).

Domingo 9 de noviembre

A las 17.00:

CA Agua y Energía (La Banda) vs. CA Central Argentino (La Banda).

Estadio: Artemio Iñíguez. Árbitro: Emilio Maguna (Santiago del Estero).

A las 20.00:

AC La Ensenada Club (Quimilí) vs. CA Icaño (Icaño).

Estadio: Ciudad de Quimilí. Árbitro: Francisco Maguna Nájar (Santiago del Estero).