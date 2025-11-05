Pachu Peña confirmó su nuevo romance con una mujer 19 años menor tras separarse de Felicitas Isse Moyano

El humorista de 63 años habló por primera vez de su relación con Paula Paparella, hija del estilista Leo Paparella. “Nos estamos conociendo, pasándola bien”, contó.

Hoy 19:25

Luego de más de dos décadas de matrimonio con Felicitas Isse Moyano, con quien tiene cuatro hijos, Pachu Peña decidió abrir su corazón nuevamente. En una entrevista con Puro Show (eltrece), el actor y humorista confirmó que está en pareja con Paula Paparella, hija del reconocido estilista Leo Paparella.

“Coincidimos de casualidad. Yo venía mal con mi exmujer y nada…”, expresó Pachu, algo incómodo por hablar de su vida personal. La separación, que se produjo tras una fuerte crisis, marcó el inicio de una nueva etapa en su vida.

“Nos estamos conociendo, pasándola bien, yendo a comer con gente amiga”, contó el humorista sobre su vínculo con Paula, de 42 años. Fiel a su estilo reservado, aclaró que no tiene grandes planes a futuro y que prefiere disfrutar del presente: “No estoy proyectando nada, es un día a día. Estoy muy bien, pensando en mis hijos”.

Aunque ambos prefieren mantener la relación con discreción, fuentes cercanas confirmaron que ya no se esconden y comenzaron a mostrarse juntos en distintos eventos y salidas con amigos.