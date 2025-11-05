Johnny Depp llegará a la Argentina para presentar su nueva película y dar una masterclass

El reconocido actor y director Johnny Depp arribará a la Argentina en los próximos días para presentar su más reciente producción cinematográfica, “Modigliani, tres días en Montparnasse”.

Durante su estadía, el protagonista de Piratas del Caribe será recibido por su amigo, el empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, y tendrá una agenda cargada de actividades tanto en Buenos Aires como en La Plata.

Johnny Depp brindará una masterclass exclusiva en La Plata

Como parte de su visita, Depp ofrecerá una masterclass junto al actor italiano Riccardo Scamarcio en la ciudad de La Plata, donde compartirá su experiencia como actor, productor y director en la industria cinematográfica internacional.

El encuentro será uno de los momentos más esperados por los fanáticos del cine y por la comunidad artística local, que ya prepara un gran recibimiento al artista estadounidense.

Avant premiere de “Modigliani” en Buenos Aires

La avant premiere oficial de “Modigliani, tres días en Montparnasse” se realizará el martes 11 de noviembre en el Cinemark de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires. El evento contará con la presencia de Johnny Depp, parte del elenco internacional y miembros del equipo de producción.

El film llegará a todas las salas del país el 13 de noviembre de 2025, con distribución exclusiva en cines.

De qué trata “Modigliani, tres días en Montparnasse”

La película, dirigida por Johnny Depp, es una biopic dramática centrada en Amedeo Modigliani, el legendario pintor y escultor italiano que revolucionó el arte moderno.

Ambientada en París, en 1916, la historia transcurre a lo largo de setenta y dos horas en la vida del artista, en plena Primera Guerra Mundial, cuando atraviesa una crisis personal y profesional.

El film retrata la lucha interna de Modigliani, su deseo de abandonar la pintura y las intensas relaciones con sus amigos bohemios Maurice Utrillo, Chaïm Soutine y su musa Beatrice Hastings.

Perseguido por la policía y atormentado por sus propios demonios, el artista busca ayuda en su marchante Léopold Zborowski, hasta que una noche de revelaciones lo enfrenta al coleccionista estadounidense Maurice Gangnat, quien podría cambiar el rumbo de su destino.