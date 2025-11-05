Lautaro volvió a aparecer y fue clave en la victoria del Inter ante el Maccabi Haifa

El Toro abrió el marcador sobre el final del primer tiempo y alcanzó su cuarto gol en la Champions. Carlos Augusto selló el 2-1 para un Inter que sufrió más de la cuenta en el Giuseppe Meazza.

Hoy 18:33

Cuando el primer tiempo se moría en el Giuseppe Meazza, el Inter encontró el desahogo gracias al olfato goleador de Lautaro Martínez. En una jugada que nació por izquierda, Dumfries lanzó un centro al área que Esposito conectó de cabeza. Su intento fue bloqueado, pero el rebote quedó vivo y el Toro, siempre atento, remató de inmediato. Su primer disparo también fue tapado, pero volvió a ganar la pelota y, casi desde el suelo, metió un derechazo mordido que se coló junto al palo.

El capitán lo gritó con bronca, descargando la frustración por aquella ocasión anterior que había mandado por arriba del travesaño. Con este tanto, Lautaro llegó a su cuarto gol en la presente Champions League y al tercero consecutivo en la competencia: venía de marcarle un doblete al Slavia Praga y otro al Royale Union. Con este nuevo festejo, el argentino quedó a solo un gol de Harry Kane, máximo artillero del torneo.

Sin embargo, el Inter, pese a tener un rival accesible en los papeles, sufrió más de lo previsto. A los 10 minutos del segundo tiempo, Arad aprovechó una distracción defensiva y empató para el conjunto visitante. Pero cuando el nerviosismo crecía, Carlos Augusto apareció con un potente remate desde afuera del área para sellar el 2-1 final y traer calma al Meazza.

Con este triunfo, el equipo de Simone Inzaghi se mantiene firme en su grupo y ocupa el tercer puesto, dentro de la zona de clasificación a los octavos de final.