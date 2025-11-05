Garnacho salvó al Chelsea en la Champions con un gol clave ante el Qarabag

El argentino ingresó desde el banco y marcó el empate 2-2 en Azerbaiyán, en un partido que se había complicado más de la cuenta para los Blues.

Hoy 18:42

Por la cuarta fecha de la Champions League, el Chelsea vivió una noche mucho más dura de lo esperado en su visita a Azerbaiyán. En el estadio Tofiq Bahramov, el equipo de Enzo Maresca empató 2-2 ante el Qarabag, gracias a la aparición decisiva de Alejandro Garnacho, quien volvió a responder con gol desde el banco.

El conjunto inglés se había puesto en ventaja a los 16 minutos con un zurdazo de Estevao, que abría el camino de lo que parecía una goleada. Pero los locales sorprendieron al darlo vuelta antes del descanso con tantos de Leandro Andrade (29’) y Marko Janković (39’ de penal). El primer tiempo cerró con caras largas en los Blues y muchas dudas en defensa.

En el complemento, Maresca movió el banco y encontró la reacción. A los 53 minutos, Garnacho, que había ingresado por Jamie Gittens, recibió un rebote en la puerta del área, encaró hacia adentro y definió de zurda cruzado para el 2-2 final. Un gol con sello argentino que le devolvió el alma al cuerpo al Chelsea.

Desde entonces, los londinenses dominaron y estuvieron cerca del triunfo. Enzo Fernández y Facundo Buonanotte, también ingresados, aportaron claridad y casi convierten el tercero: el ex River remató dentro del área, pero su tiro fue bloqueado, mientras que el ex Rosario Central probó de lejos con un bombazo que rozó el ángulo.

Garnacho, además, tuvo otra chance espectacular con una tijera que exigió al arquero Mateusz Kochalski, quien evitó el tanto del triunfo. Con este gol, el ex Manchester United llegó a dos conquistas con la camiseta del Chelsea y sigue ganando terreno en la consideración del DT.

Con este empate, el Chelsea suma siete puntos y se mantiene en la décima posición del grupo, mientras que el Qarabag trepó al duodécimo puesto con la misma cantidad de unidades.