Obras Públicas de la Capital construyó 42 punteras de hormigón en platabandas del Bº Ejército Argentino

La Municipalidad de la Capital avanza con obras para erradicar minibasurales y mejorar el drenaje en las platabandas de las avenidas Benjamín Zavalía y Domingo Bravo.

Hoy 19:53

La Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de la Capital informó que hasta el momento se construyeron 42 punteras de hormigón en platabandas de las avenidas Dr. Benjamín Zavalía, desde Dr. Ramón Cardozo hasta Av. Leopoldo Lugones, y Prof. Domingo Bravo, desde Dr. Ramón Cardozo hasta Av. Aguirre, en el barrio Ejército Argentino.

El objetivo de estos trabajos es erradicar los minibasurales que solían formarse en las esquinas de las platabandas, lo que permitirá mejorar la calidad de vida de los vecinos y fomentar la conciencia ambiental, evitando la acumulación de residuos sólidos urbanos. Además, las nuevas estructuras contribuirán a optimizar el drenaje de las aguas residuales.

Según se detalló, la obra abarca una superficie total de 1.512 metros cuadrados, y se utilizaron 120 metros cúbicos de hormigón, elaborado en la planta de producción propia de la Dirección de Obras Públicas.