La Municipalidad Capital inició la plantación de más de 1.500 árboles en el barrio Parque del Río III

La campaña forma parte del Programa de Arbolado Urbano que impulsa la intendente Norma Fuentes, con el objetivo de plantar más de 60 mil ejemplares por año y fortalecer las políticas ambientales en la ciudad.

Hoy 19:53

En el marco del plan de arbolado urbano, la Municipalidad de la Capital inició la plantación de más de 1.500 nuevos ejemplares en veredas y espacios comunes del barrio Parque del Río III.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las tareas están a cargo de la Dirección de Parques y Paseos, que coloca especies como thevetias, moras híbridas, paraísos, brachos y aguaribayes, seleccionadas por su resistencia y amplia proyección de sombra, contribuyendo así al embellecimiento del entorno y a la mejora ambiental.

Cabe recordar que el municipio ya concretó acciones de reforestación en los barrios Alberdi, Belén, Ejército Argentino, Vinalar, Juan Díaz de Solís y Huaico Hondo, además de cubrir plazas, paseos y diversos espacios verdes de la ciudad.

De esta manera, la comuna da continuidad al Programa de Arbolado Urbano, impulsado por la intendente Ing. Norma Fuentes, cuyo propósito es plantar más de 60.000 árboles por año como parte de una política integral de cuidado del medio ambiente.

Esta iniciativa se complementa con otras acciones sustentables como los eco canjes para retirar plásticos del circuito de residuos, las campañas barriales de concientización y los programas de educación ambiental en jardines de infantes, consolidando una estrategia de gestión ecológica para una ciudad más verde y saludable.