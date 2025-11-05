Detienen a peligroso prófugo acusado de integrar banda de piratas del asfalto

El operativo se concretó en la ciudad de Forres, departamento Robles, donde el personal policial montó un operativo debido a que el sospechoso se desplazaba entre distintas localidades de la zona.

Personal del Departamento Robo y Hurto de La Banda logró la captura de un individuo sindicado como uno de los cabecillas de una organización delictiva dedicada al robo de mercaderías transportadas sobre la Ruta Nacional 34.

Efectivos del Departamento Robo y Hurto Banda (D.G.I.) lograron detener a un sujeto que permanecía prófugo, vinculado a una serie de robos calificados cometidos bajo la modalidad de “piratería del asfalto”.

El operativo se concretó en la ciudad de Forres, departamento Robles, donde el personal policial montó un operativo debido a que el sospechoso se desplazaba entre distintas localidades de la zona.

Durante el procedimiento, los investigadores interceptaron en la vía pública a un individuo de 50 años, domiciliado en la ciudad de La Banda y con residencia transitoria en Beltrán. Sobre quien pesaba un pedido de captura nacional en una causa por robo.

Por disposición de la autoridad judicial interviniente, el detenido fue puesto a disposición de la Justicia, y se procedió al secuestro de su teléfono celular y del motovehículo en el que se movilizaba.

En operativos anteriores, el Departamento Robo y Hurto ya había logrado detener a varios integrantes de esta banda delictiva, permaneciendo prófugo el individuo recientemente aprehendido, considerado uno de los principales organizadores de los ilícitos.