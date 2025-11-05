Una niña de 6 años fue hospitalizada tras un incendio en su vivienda del Bº General Paz

El siniestro se originó cuando un menor prendió fuego prendas de vestir con un encendedor. La niña fue trasladada al CePSI luego de inhalar una importante cantidad de humo.

Hoy 20:08

Un incendio en una vivienda del barrio General Paz generó momentos de desesperación en la noche de este martes. Una nena de 6 años debió ser trasladada al CePSI tras descompensarse por inhalar humo.

Según relató Sánchez, abuela de la menor, el fuego se desató alrededor de las 22.50, cuando uno de sus nietos prendió fuego prendas de vestir con un encendedor, lo que rápidamente provocó que las llamas se expandieran dentro de la casa.

La familia, alarmada por la situación, dio aviso al personal de Bomberos, que acudió para sofocar el siniestro. En tanto, la pequeña —que se encontraba en el interior del domicilio— fue trasladada de urgencia en un vehículo particular al CePSI, donde recibió asistencia médica y oxígeno.

La fiscal Natalia Malachevsky ordenó la intervención del personal de Policía Científica para realizar los peritajes correspondientes en el lugar y determinar con precisión las causas del incendio.