El Papa León XIV pidió “defender la industria como motor de desarrollo y empleo”

En una carta enviada a la Unión Industrial Argentina, el Pontífice resaltó el papel del sector productivo en la generación de trabajo y en la construcción de una economía más justa.

El Papa León XIV envió su primera carta a la Argentina, dirigida a la Unión Industrial Argentina (UIA), en la que instó a “defender la industria como motor de desarrollo y empleo”. El mensaje será leído durante la apertura de la Conferencia Industrial, que se llevará a cabo el próximo 13 de noviembre en Buenos Aires.

Bajo el lema “El futuro se produce hoy”, la tradicional cita anual reunirá a más de mil asistentes, entre ellos empresarios, economistas y gobernadores. También se espera la participación del presidente Javier Milei, del ministro de Economía Luis Caputo, y del titular del Grupo Techint, Paolo Rocca.

Desde el Vaticano, el Pontífice destacó la importancia del sector productivo en la generación de empleo digno y en la promoción de una economía más justa e inclusiva, en línea con los principios de la doctrina social de la Iglesia.

El mensaje papal llega en un contexto de debate sobre la situación industrial y el futuro del trabajo en la Argentina, y busca —según señalaron fuentes cercanas a la UIA— reafirmar el compromiso del sector con el desarrollo nacional y la dignidad del trabajo humano.