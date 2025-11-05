Francos y Santilli reactivan el diálogo con los gobernadores aliados para avanzar en las reformas de Milei

A días de asumir, el jefe de Gabinete y el nuevo ministro del Interior iniciaron contactos con mandatarios provinciales del oficialismo.

A pocos días de su designación, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro del Interior, Diego “El Colo” Santilli, activaron los primeros contactos con gobernadores aliados para avanzar en la aprobación de las reformas de segunda generación impulsadas por el presidente Javier Milei.

Fuentes del Gobierno confirmaron que ambos funcionarios retomaron el diálogo con los mandatarios provinciales que apoyaron el Pacto de Mayo, y no descartaron una nueva convocatoria para la próxima semana. “Podría ser si dan los tiempos”, deslizó una fuente consultada por Infobae.

El relanzamiento de la agenda federal se da en medio de los planes del Poder Ejecutivo de convocar a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 31 de diciembre, con la posibilidad de extenderlas hasta febrero para garantizar la aprobación del Presupuesto 2026 con el nuevo Congreso.

En esta etapa, la estrategia del oficialismo será profundizar el vínculo con los gobernadores que acompañan las iniciativas del Ejecutivo, dejando afuera a los mandatarios del peronismo kirchnerista, entre ellos Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Los libertarios no descartan una nueva foto con los gobernadores aliados, entre ellos Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), entre otros.

Durante la reciente cumbre en Casa Rosada, los mandatarios habían reclamado a Milei designar a un único interlocutor para evitar la superposición entre distintos funcionarios. El Presidente tomó nota y definió que Santilli será el encargado de coordinar el vínculo con las provincias.

“Se trabajará de manera coordinada entre todos, pero es importante que haya un interlocutor”, explicó una fuente cercana al despacho presidencial.

En sus primeras declaraciones como ministro, Santilli aseguró que pondrá “toda su capacidad de trabajo” al servicio del diálogo y la búsqueda de consensos. “Si vamos a hablar de bajar impuestos, de apoyar un Pacto de Mayo para el futuro de los argentinos, estamos de acuerdo”, expresó tras su primera reunión de Gabinete.

El flamante ministro también recibió el respaldo de su antecesor, Lisandro Catalán, quien le deseó “éxitos en la tarea de fortalecer el vínculo con las provincias y consolidar una agenda federal”.