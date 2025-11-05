Video: siguen los incidentes en el Bº Villa Suaya tras la muerte de Lisandro Bustamante y los familiares apuntan a una vecina

Se le realizó la autopsia al adolescente fallecido. La familia pide justicia y aseguran que la presidenta del club del barrio, es la culpable del fallecimiento del menor.

Hoy 22:49

El fallecimiento de Lisandro Bustamante, de 15 años, ocurrido la noche del lunes 3 de octubre en La Banda, mantiene conmocionado al barrio Villa Suaya. Los familiares del joven reclaman el esclarecimiento del hecho y acusan a una vecina de haber tenido responsabilidad en lo ocurrido.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La tragedia tuvo lugar en las inmediaciones del tinglado del club Villa Suaya, donde el adolescente Lisandro Bustamante perdió la vida tras caer desde una altura estimada entre cuatro y seis metros. Según los primeros datos judiciales, el cuerpo del menor no presentaba fracturas ni signos de violencia, aunque sí una posible quemadura en uno de sus brazos, que podría vincularse con una descarga eléctrica.

Durante la jornada posterior al hecho, vecinos y allegados al joven protagonizaron incidentes en reclamo de justicia, enfrentándose con efectivos policiales en medio de un clima de tensión. El barrio Villa Suaya no tiene paz desde que murió Lisandro, ya que se repitieron los incidentes entre vecinos de la víctima y personal policial, tras el intento de atacar a la presidenta del club del barrio que lleva el mismo nombre.

Te recomendamos: Conmoción por la trágica muerte de un adolescente que cayó al vacío desde un tinglado

“Pido justicia por mi sobrino”

En diálogo con el Noticiero 7, Rosa González, tía del adolescente fallecido, expresó el dolor de la familia y apuntó directamente contra una vecina del barrio:“Yo pido justicia porque Lidia Ovejero no está presa. Ella tiene que pagar lo que le ha hecho a mi sobrino. Toda la familia está muy dolida. No puede ser que esté suelta”, manifestó entre lágrimas.

La mujer negó que Lisandro viviera en situación de calle y aclaró que residía junto a su abuela. “Él nunca vivió en la calle. Si dicen eso, no es verdad”, aseguró. También reconoció que el adolescente atravesaba problemas de adicciones, aunque insistió en que eso no justifica lo sucedido.

Según la versión de la familia, el joven habría subido al techo del club a pedido de la mujer mencionada, con el objetivo de bajar un cartel. En ese momento, habría recibido una descarga eléctrica que le provocó la caída fatal. “Ella sabía que los cables estaban pelados”, afirmó la tía del menor.

Datos de la autopsia y avance de la investigación

Fuentes judiciales consultadas confirmaron que la autopsia no detectó fracturas ni lesiones graves internas, aunque sí un traumatismo cerrado de tórax que habría derivado en un paro cardiorrespiratorio. La posible quemadura en el brazo izquierdo es analizada para determinar si se trató de una descarga eléctrica.

La fiscalía interviniente continúa recolectando testimonios y evidencias para esclarecer las circunstancias exactas del hecho. En tanto, familiares, amigos y vecinos de Villa Suaya insisten en reclamar justicia por Lisandro Bustamante, el adolescente cuya muerte conmueve a toda la ciudad de La Banda.