Claudio Vega sobre el presente de Unión Santiago: "Hay que buscar el primer objetivo que es clasificar"

El delantero del Tricolor se refirió a la actualidad del equipo en el Torneo Regional en donde por el momento se ubican como escoltas.

Hoy 22:48

Luego de una nueva jornada de entrenamiento, el delantero Claudio Vega se refirió al presente de Unión Santiago en el actual Torneo Regional Federal Amateur 2025/26.

"Habíamos pasado una semana difícil y no teníamos margen de error, debíamos hacernos fuerte de visitante en una cancha complicada. Convertir nos dio tranquilidad y jugar con la desesperación de ellos", comentó en su análisis del encuentro.

Sobre la competencia dijo: "El torneo es difícil y las canchas están es mal estado, no es queja ni excusa. Me gusta jugarlo y por algo estoy acá, tenía contrato y decidí rescindir para sumarme. Hay que buscar el primer objetivo que es clasificar".

Por último, se refirió a su presente y la decisión de incorporarse al Tricolor cuando estaba en plena competencia con Sarmiento de La Banda: "Para mí era un desafío, decidí cambiar de aire, sabía que se había rotó algo de mi parte por cosas que pasaron. Este último tiempo me estaba constando seguir, no es fácil, nadie quiere bajar de categoría, para mi era más importante estar bien de cabeza y tener el nivel que le gusta. Ojalá que podamos hacer ilusionar a la gente que se merece un ascenso", cerró.