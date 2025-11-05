“Este triunfo es el resultado del compromiso de toda la comunidad universitaria”

El nuevo rector de la UNSE celebró el amplio acompañamiento recibido por la fórmula Gestión y Compromiso, que comparte con Fernanda Mellano, electa vicerrectora.

El actual decano de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE, Marcelino Ledesma, fue elegido como nuevo rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, oportunidad en la que expresó su agradecimiento a toda la comunidad universitaria y destacó la madurez democrática demostrada en el proceso electoral.

El nuevo rector de la UNSE celebró el amplio acompañamiento recibido por la fórmula Gestión y Compromiso, que comparte con Fernanda Mellano, electa vicerrectora. “Estamos muy agradecidos a toda la comunidad que se ha acercado a nuestra querida universidad para mostrarle a Santiago del Estero que la universidad pública tiene un sistema democrático sólido, que se respeta y del que se hace honor”, indicó al respecto.

Asimismo, subrayó la importante participación registrada en las elecciones en todas las facultades y en el rectorado: “Ha habido una presencia muy importante de votantes en todos los ámbitos” y añadió que “detrás de este logro hay un colectivo de gente muy comprometida, que quiere mucho a la universidad y que está dispuesta a trabajar por el bien común”.

Ledesma destacó además el gran número de estudiantes y egresados que participaron de la votación: “Ha sido muy lindo vivenciar una universidad con tanto movimiento. Fue una respuesta a la participación y a la responsabilidad de elegir no solo a las autoridades, sino también a los representantes en los órganos de cogobierno; hay un proceso de madurez cívica muy importante que debemos felicitar”.

De cara a la transición, el rector electo anticipó que su equipo ya se encuentra trabajando en temas prioritarios para la institución: “Vamos a comenzar a trabajar desde mañana mismo. Hemos estado tomando información pública como miembros del Consejo Interuniversitario Nacional y vamos a avanzar en cuestiones más puntuales con el acompañamiento del rector actual, el ingeniero Héctor Paz, en este proceso de finalización de gestión”.

Finalmente, Ledesma expresó su gratitud hacia la comunidad universitaria por el acompañamiento recibido: “Agradezco profundamente el apoyo, la confianza y el afecto que hemos sentido en todo este tiempo. Este triunfo es el resultado del esfuerzo colectivo de todos los que creen en una universidad pública inclusiva, moderna y comprometida con el desarrollo de Santiago del Estero”.