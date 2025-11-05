José Carrizo valoró el momento de Central Argentino en el TRFA: "Vamos por buen camino"

El delantero se refirió al presente del Albo que viene de ganarle a Atlético Icaño en el marco de la tercera fecha.

Hoy 22:54

José Carrizo habló tras el triunfo ante Atlético Icaño en el marco de la tercera fecha del Torneo Regional Federal Amateur y se refirió al presente de Central Argentino en la competencia en la que suma 7 puntos y se ubica primero.

"La idea es sumar tres puntos cuando se juega de local, no hay equipos accesibles y todos vienen a hacer su negocio en nuestra cancha. Lo hicimos de buena manera", abrió el goleador.

Además, comentó: "Se dan partidos trabados y hay que trabajar mucho en lo que es el funcionamiento. Vamos por buen camino".

"Ledesma nos pide que seamos protagonistas y que siempre intentemos tener bien fútbol. Encontramos muchos espacios porque somos dinámicos y generamos mucho juego",

Por último, se refirió al simpatizante del Albo: "Nos deja tranquilo que el hincha se sienta representado con la manera de jugar del equipo", expresó en diálogo con El Clásico por Radio Panorama.