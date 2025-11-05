Ingresar
José Carrizo valoró el momento de Central Argentino en el TRFA: "Vamos por buen camino"

El delantero se refirió al presente del Albo que viene de ganarle a Atlético Icaño en el marco de la tercera fecha.

Hoy 22:54

José Carrizo habló tras el triunfo ante Atlético Icaño en el marco de la tercera fecha del Torneo Regional Federal Amateur y se refirió al presente de Central Argentino en la competencia en la que suma 7 puntos y se ubica primero. 

"La idea es sumar tres puntos cuando se juega de local, no hay equipos accesibles y todos vienen a hacer su negocio en nuestra cancha. Lo hicimos de buena manera", abrió el goleador. 

Además, comentó: "Se dan partidos trabados y hay que trabajar mucho en lo que es el funcionamiento. Vamos por buen camino".

"Ledesma nos pide que seamos protagonistas y que siempre intentemos tener bien fútbol. Encontramos muchos espacios porque somos dinámicos y generamos mucho juego",

Por último, se refirió al simpatizante del Albo: "Nos deja tranquilo que el hincha se sienta representado con la manera de jugar del equipo", expresó en diálogo con El Clásico por Radio Panorama.

TEMAS Torneo Regional Federal Amateur Club Central Argentino

