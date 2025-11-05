"Tenemos que estar preparados para todo", dijo Marcelo Acuña

Tras un intenso duelo ante Dos Leones, el delantero de Vélez de San Ramón y autor de uno de los tantos del encuentro se refirió a la dificultad que implica disputar un Torneo Regional Federal Amateur.

Hoy 23:01

Tras consumar la victoria ante Dos Leones de Frías, el delantero Marcelo Acuña habló sobre la victoria y el presente de Vélez en el actual Torneo Regional Federal Amateur 2025/26.

"Sabíamos que se iba a dar así, en este torneo hay momentos en donde se va a poder jugar y en otros en donde no, hay que ir mucho a la segunda pelota. Tenemos que estar preparados para todo", abrió el delantero.

Sobre las 4 variantes que realizó el entrenador rival, Stanley, en el entretiempo, comentó: "Nosotros estamos bien físicamente y el rival se desgasta más, seguramente el otro equipo puso pierna fiesta para equilibrar".

Por último, se refirió al objetivo del Fortín en la competencia: "Tenemos un buen plantel, lo importante es que hay recambio, todos están para jugar y el técnico decide quien entra. Esto es lo lindo del fútbol, hay que tener competencia de la buena para salir adelante", cerró el delantero en diálogo con El Clásico por Radio Panorama.