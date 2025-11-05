Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 NOV 2025 | 24º
X
Somos Deporte

Emanuel Aragón analizó la derrota ante Vélez: "De dos errores nuestros ellos terminaron convirtiendo"

El arquero de Dos Leones de Frías hizo un balance del encuentro por la tercera fecha del TRFA.

Hoy 23:07

El arquero Emanuel Aragón, habló tras la derrota ante Vélez por 2 a 0 en San Ramon y se refirió al presente de Dos Leones en el actual Torneo Regional.

"Se estaba dando un partido parejo y complicado, de dos errores nuestros ellos terminaron convirtiendo y se quedaron con los tres puntos en su casa", dijo sobre el encuentro. 

Además, dijo: "Vinimos a hacer nuestro juego con las armas que tenemos. Es el primer partido que perdemos en el año. Se que Vélez es protagonista en todos los torneos, pero somos respetados", agregó. 

Por último, se refirió al acompañamiento del simpatizante de Dos Leones, que, pese al intenso calor, alentó constantemente: "Lo de la gente es una locura, nos tocó venir a La Banda, pero hace un mes tuvimos que ir al límite con Chaco y la gente estaba ahí, lo demuestra día a día, están felices con nosotros y se sienten identificados. Estamos agradecidos por el apoyo", cerró. 

TEMAS Torneo Regional Federal Amateur

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Histórico: Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina desde los penales
  2. 2. Video: siguen los incidentes en el Bº Villa Suaya tras la muerte de Lisandro Bustamante y los familiares apuntan a una vecina
  3. 3. Adorni y Santilli reactivan el diálogo con los gobernadores aliados para avanzar en las reformas de Milei
  4. 4. “Este triunfo es el resultado del compromiso de toda la comunidad universitaria”
  5. 5. Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT