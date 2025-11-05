Emanuel Aragón analizó la derrota ante Vélez: "De dos errores nuestros ellos terminaron convirtiendo"

El arquero de Dos Leones de Frías hizo un balance del encuentro por la tercera fecha del TRFA.

Hoy 23:07

El arquero Emanuel Aragón, habló tras la derrota ante Vélez por 2 a 0 en San Ramon y se refirió al presente de Dos Leones en el actual Torneo Regional.

"Se estaba dando un partido parejo y complicado, de dos errores nuestros ellos terminaron convirtiendo y se quedaron con los tres puntos en su casa", dijo sobre el encuentro.

Además, dijo: "Vinimos a hacer nuestro juego con las armas que tenemos. Es el primer partido que perdemos en el año. Se que Vélez es protagonista en todos los torneos, pero somos respetados", agregó.

Por último, se refirió al acompañamiento del simpatizante de Dos Leones, que, pese al intenso calor, alentó constantemente: "Lo de la gente es una locura, nos tocó venir a La Banda, pero hace un mes tuvimos que ir al límite con Chaco y la gente estaba ahí, lo demuestra día a día, están felices con nosotros y se sienten identificados. Estamos agradecidos por el apoyo", cerró.