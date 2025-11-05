Dieron a conocer los primeros detalles del avión de UPS que cayó en Louisville

Por el accidente, hasta ahora murieron 12 personas, incluido un niño. El motor izquierdo se desprendió durante el rodaje antes del despegue.

Hoy 23:58

Se conocieron los primeros detalles oficiales sobre el accidente del avión de UPS en el que murieron al menos 12 personas, incluido un niño. Según reveló un investigador federal, el ala izquierda del avión de carga de UPS se incendió y uno de los motores se desprendió apenas antes de que se estrellara y explotara tras despegar en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos.

Un día después de la tragedia, los equipos de emergencia todavía están buscando víctimas en el centro global de aviación de la compañía en Louisville. El aeropuerto, que está a 11,2 kilómetros del centro de Louisville, reanudó sus operaciones este miércoles.

Después de recibir autorización para despegar se desató un gran incendio en el ala izquierda, explicó Todd Inman, miembro de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), que encabeza la investigación. Añadió que un video de seguridad del aeropuerto "muestra el motor izquierdo desprendiéndose del ala durante el rodaje para el despegue".

Inman señaló que el avión había ganado suficiente altitud para superar la valla al final de la pista antes de estrellarse afuera del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville. Se recuperaron la grabadora de voz de la cabina y la grabadora de datos, como parte de la conocida caja negra. Y el motor fue hallado en el aeropuerto, expresó el investigador.

"Hay muchas partes distintas de este avión en muchos lugares distintos", señaló, y dijo que los escombros se extendían unos 800 metros.

El avión con tres personas a bordo se estrelló aproximadamente a las 5:15 de la tarde del martes mientras partía hacia Honolulu desde UPS Worldport en el aeropuerto de Louisville.

El choque generó un efecto dominó, desatando explosiones menores en Kentucky Petroleum Recycling —una empresa de reciclaje de aceite— y a Grade A Auto Parts, un negocio de autopartes usadas donde se encontraba el niño que murió, junto a uno de sus padres. El gobernador Andy Beshear dijo que fue una "bendición" que el avión no alcanzara una fábrica cercana de Ford Motor ni el centro de convenciones.

"No sabía si estábamos siendo atacados. No sabía qué estaba pasando", recordó Summer Dickerson, que trabaja cerca de allí.

Jeff Guzzetti, un exinvestigador federal de choques, le dijo a Associated Press que hay varias cosas que podrían haber causado el incendio del avión. “Podría haber sido que el motor se desprendiera parcialmente y arrancara las líneas de combustible. O podría haber sido una fuga de combustible que se incendió y luego quemó el motor. Es demasiado pronto para decirlo”, apuntó Guzzetti, quien investigó accidentes para la NTSB y la Administración Federal de Aviación.

Ya son 12 los muertos por el accidente de avión en Louisville

El alcalde de Louisville, Craig Greenberg, confirmó este miércoles que ya son 12 los muertos por la tragedia del avión de carga de UPS. Así lo sostuvo en declaraciones a medios locales.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, pronosticó que el número de muertos aumentaría, e hizo notar que 16 familias se habían reunido en un centro de reunificación a la espera de noticias de sus seres queridos.

Además, detalló que hay un menor entre los fallecidos. Creen que el niño estaba visitando junto a su familia el negocio de autopartes Grade A Auto Parts.

"No sé cuántas víctimas estamos buscando realmente", indicó Mark Little, jefe del Distrito de Bomberos de Okolona en Louisville. "Ese es uno de los problemas, y la zona de escombros es sumamente grande. Será necesario retirar algunos de esos escombros y buscar debajo de ellos. Nos llevará bastante tiempo".

Tampoco está claro qué pasó con los tres miembros de la tripulación de UPS que iban a bordo del McDonnell Douglas MD-11.

El Hospital de la Universidad de Louisville indicó que dos personas estaban gravemente heridas en la unidad de quemados. Dieciocho personas recibieron tratamiento y fueron dadas de alta en ese hospital y otros centros de atención médica.