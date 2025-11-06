Franco Colapinto y una cena especial antes del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1

Rubens Barrichello lo invitó a un asado. El brasileño recibió en su casa al argentino en la previa del inicio de las actividades en Interlagos.

Hoy 00:13

Franco Colapinto se dio un gusto grande en la previa del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. Mientras espera novedades sobre la renovación de su contrato con Alpine de cara a la temporada 2026 -que se está haciendo esperar, pero es un hecho con confirmado oficialmente- y a horas del comienzo de la actividad en San Pablo, el pilarense disfrutó un rato distendido con una leyenda del automovilismo brasileño.

Rubens Barrichello, expiloto de la categoría reina, lo recibió en su casa y le hizo un asado. Y se llevó el aplauso del argentino.

"Ojo con el asador, ehh. Rubens Barrichello algo aprendiste en Argentina. La rompiste, Gracias amigoooo", escribió el pilarense en una historia de Instagram en la que compartió una foto del brasileño en "modo asador".

Un rato más tarde, Colapinto publicó nuevas imágenes en esa red social, en la que se lo ve sentado al volante de uno de los monoplazas que Barrichello manejó en su época de piloto de la F1 y que hoy tiene exhibido en su casa. El paulista corrió entre 1993 y 2011 con seis equipos, Jordan, Stewart, Ferrari, Honda, Brawn y Williams.

"De las mejores personas que tiene el automovilismo!! Gracias Rubinio por todo. Un aplauso para el asador, pero falta una competencia de asado brasilero y argentino, chee", comentó Colapinto.

"Placer tenerte en mi casa, amigo", le contestó el brasileño, que hace unos años tuvo un paso por el automovilismo argentino, donde corrió en el Super TC2000 y el Top Race con Toyota.

La relación entre Franco y Barrichello nació en la época en la que el argentino corría en karting. Según contó alguna vez Aníbal Colapinto, papá del pilarense, el paulista se lo cruzó una vez tras una competencia y le dijo: "Te vengo a felicitar. La verdad que hace dos, tres días que te vengo siguiendo y con lo que hiciste hoy me terminaste de convencer. Seguí corriendo como lo estás haciendo. Te va a costar el doble por ser sudamericano, como me costó a mí, pero no aflojes que vas a llegar a donde vos quieras". Y de ese primer encuentro nació una linda amistad.

Colapinto correrá este fin de semana el Gran Premio de Brasil, en el que el año pasado, como piloto de Williams, vivió un fin de semana complicado, marcado por el fallecimiento de su abuelo y una carrera bajo la lluvia. Aunque aún tiene presente el cariño que recibió de los miles de argentinos que llegaron a Interlagos para apoyarlo. Una marea albiceleste que dirá presente también en esta ocasión.

La cita brasileña tendrá un cronograma especial, porque será una de las dos que quedan en el calendario con Sprint (la otra es Qatar). El viernes habrá una única sesión de práctica y la clasificación para esa carrera corta. El sábado, el Sprint y la clasificación que definirá el orden de largada del GP. Y el domingo, desde las 14, la carrera.