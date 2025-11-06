Meghan Markle vuelve a la actuación tras ocho años alejada de las pantallas

La duquesa de Sussex regresa al cine con Close Personal Friends, una producción de Amazon MGM Studios, marcando su primer papel desde que dejó la serie Suits en 2017 para iniciar una nueva etapa junto al príncipe Harry.

Hoy 06:50

Después de ocho años de pausa, Meghan Markle vuelve al mundo de la actuación con un papel en la película Close Personal Friends, respaldada por Amazon MGM Studios. Aunque los detalles sobre su personaje no han sido revelados, varios medios confirmaron que la actriz fue vista en el set de rodaje en Pasadena y que interpretará una versión de sí misma.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El filme contará con un elenco de primer nivel, integrado por Brie Larson, Lily Collins, Jack Quaid y Henry Golding. Amazon declinó realizar comentarios sobre el proyecto, que genera gran expectativa por el regreso de Markle al cine.

La exestrella de Suits había anunciado su salida de la serie en noviembre de 2017, antes de casarse con el príncipe Harry en 2018. El creador del exitoso drama legal, Aaron Korsh, reveló en una entrevista con Deadline que consideró invitarla a un cameo en la temporada final, pero decidió no hacerlo para respetar su nueva vida.

“Pensé en pedírselo, incluso en usar material de audio que ya teníamos, pero finalmente decidí no ponerla en esa posición. Quise respetar su nuevo camino”, explicó Korsh.

Markle también había regresado recientemente a la pantalla con el programa culinario de Netflix, With Love, Meghan, aunque su segunda temporada no logró consolidar audiencia.

En agosto, ella y Harry firmaron un nuevo acuerdo multianual de primera opción con Netflix, ampliando la alianza de su productora Archewell Productions con la plataforma de streaming.

Con este regreso, Meghan Markle reafirma su presencia en la industria audiovisual, combinando su faceta artística con sus proyectos mediáticos y filantrópicos.