Aimee Lou Wood recordó el fuerte apoyo que recibió de Angelina Jolie en un difícil momento

En una entrevista con Harper’s Bazaar, Aimee Lou Wood reveló cómo Angelina Jolie la apoyó cuando decidió poner límites en el set de Anxious People, el próximo filme dirigido por Marc Forster.

La actriz contó que, mientras filmaba una escena emocionalmente intensa, comenzó a entrar en pánico debido a las órdenes contradictorias y los gritos del equipo técnico. Ante la situación, pidió que solo una persona le diera indicaciones, sin gestos ni interrupciones en su campo visual.

“Pasé años sintiéndome incapaz de decir algo así por miedo a parecer conflictiva”, confesó. “Pero ahora puedo defender lo que necesito para trabajar bien y expresar lo que no me funciona. Cuando hablé, vi a Angelina dándome un pulgar arriba. Es quizá la mujer más famosa del mundo, pero es increíblemente normal.”

Lou Wood reconoció que este episodio fue una experiencia catártica, similar a cuando criticó la imitación “cruel y poco graciosa” que hicieron de ella en Saturday Night Live. En aquel sketch, emitido en abril, Sarah Sherman la parodió usando dientes postizos para burlarse de su personaje de The White Lotus, algo que la actriz consideró ofensivo tras haber manifestado su cansancio por los comentarios sobre su dentadura.

Recientemente, Lou Wood fue elegida para interpretar a Pattie Boyd en The Beatles — A Four-Film Cinematic Event, dirigida por Sam Mendes. En la entrevista, también reflexionó sobre su relación con Hollywood: “Encuentro que Los Ángeles es emocionalmente bulímico, y lo digo como una exbulímica. Es un lugar donde todos hablan de ti y tú tienes que hablar de ti misma todo el tiempo. Luego me voy, y quiero expulsarlo todo.”

Según la sinopsis de Anxious People, la historia transcurre la víspera de Navidad, cuando Zara (Angelina Jolie), una banquera de inversiones, se ve atrapada con un grupo de desconocidos en una casa abierta. Allí, Grace (Aimee Lou Wood), una ladrona de bancos que actúa contra su voluntad, los toma como rehenes por accidente, desatando una serie de revelaciones, caos y secretos en un relato donde nada sale según lo planeado.