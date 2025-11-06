Millie Bobby Brown pide a la prensa que deje de criticar su cuerpo: "Tengo 21 años"

La actriz de Stranger Things criticó a los medios por los titulares que juzgan su apariencia y pidió empatía hacia las mujeres jóvenes en la industria, afirmando que no se disculpará por crecer ni por mostrarse como es.

Hoy 07:10

La actriz británica Millie Bobby Brown, conocida por su papel en Stranger Things, expresó su frustración ante el trato que recibe de algunos medios de comunicación, a los que acusó de bullying encubierto bajo el periodismo. En una entrevista con British Vogue, la intérprete reveló que sufrió emocionalmente por los titulares que criticaban su aspecto físico durante la gira promocional de su película The Electric State, de Netflix.

Según contó, algunos artículos llegaron a describirla con frases como “¿Qué se ha hecho en la cara?” o “¿Por qué luce tan mayor?”. “Lloraba todos los días al leer esos titulares”, confesó Brown, quien señaló que tales comentarios son dañinos para las jóvenes actrices que recién comienzan en la industria.

Millie Bobby Brown

“Respeto el periodismo, me encanta leer sobre otras personas y saber qué hacen. Entiendo que existan los paparazzi, aunque sea invasivo… pero no está bien que, en el titular, me ataquen desde el inicio. Eso es acoso, especialmente hacia las chicas jóvenes”, afirmó.

La actriz relató que los comentarios la afectaron tanto que llegó a llorar entre bastidores en los BRIT Awards, donde debía presentar un premio. “Si ser rubia o usar más maquillaje les molesta, voy a hablarlo, no solo por mí, sino por todas las chicas que quieren probar algo nuevo”, señaló.

En marzo, Brown ya había publicado un video en Instagram en el que acusaba a ciertos medios de comportarse como si ella debiera “quedarse congelada en el tiempo” y criticó duramente a quienes “se empeñan en destruir a las mujeres jóvenes”.

Millie Bobby Brown

“Esto no es periodismo, es acoso”, dijo entonces. “Ver a adultos analizando mi cara, mi cuerpo o mis elecciones es perturbador. No voy a disculparme por crecer, ni a hacerme más pequeña para encajar en las expectativas de otros”.

Actualmente, Brown se prepara para el estreno de la quinta y última temporada de Stranger Things. En la entrevista, también habló sobre su nueva etapa como madre adoptiva, asegurando que protegerá la privacidad de su hija: “Es nuestra responsabilidad mantenerla fuera del foco mediático hasta que sea lo suficientemente grande como para decidir si quiere compartir su historia”.