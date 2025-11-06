Milei llegó a Miami para participar del America Business Forum, la cumbre global de liderazgo

El Presidente arribó a la ciudad norteamericana en la madrugada de este jueves. Allí, disertará sobre su programa de gobierno. Luego viajará a Palm Beach, donde participará de una gala conservadora vinculada al entorno de Donald Trump.

Hoy 07:35

Después de remozar su gabinete y avanzar en una posible hoja de ruta compartida con la oposición, Javier Milei aterrizó en Miami a las 02.45 (hora Buenos Aires) para participar de una cumbre global de liderazgo y cerrar una gala organizada por la CPAC en Mar -a- Lago.

Milei llegó a Estados Unidos acompañado por su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y Luis Caputo, ministro de Economía. En Miami ya lo esperaba Alec Oxenford, embajador argentino en Estados Unidos.

El jefe de Estado se alojará a pocas cuadras del estadio Kaseya Center, adonde se desarrollará la cumbre global de liderazgo. Al hotel arribó a las 03:25 hora de Buenos Aires.

La visita presidencial inicia con su participación en el America Business Forum, que ayer tuvo como figura excluyente a Donald Trump. Milei y Trump no se encontrarán en este viaje: fue imposible conciliar las agendas de ambos mandatarios.

“Es un rockstar, por eso lo invitamos”, explicó Ignacio González, CEO del America Business Forum, cuando le preguntaron acerca de la presencia de Milei en la cumbre global de liderazgo, que hoy cierra Jeff Bezos, fundador de Amazon.

Milei disertará a las 17.45 (hora de Argentina) y tendrá 45 minutos para describir su programa de gobierno y su mirada personal sobre el tablero internacional. A continuación, ocupará el escenario Rafael Nadal, ícono del tenis mundial.

Al terminar su charla en la cumbre global, Milei hará un viaje corto desde Miami a Palm Beach para cerrar la cena de gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que fue convocada en Mar -a- Lago.

El jefe de Estado pronunciaría su discurso a las 22.30 (hora de Argentina), y pasada la medianoche se dirigirá hacia New York, adonde tiene previsto un encuentro organizado por el Council of the Americas.

El Council invitó a un número de importantes representantes de compañías de Estados Unidos con negocios en el país, y la convocatoria tiene como título “Nuevas oportunidades de inversión en Argentina”.

Milei será el orador principal y no se descarta que haya preguntas de los empresarios que participarán de la cita. El Presidente se hará cargo de las respuestas, pero también podría pivotear con el ministro Caputo y el canciller Quirno, que antes de las elecciones era secretario de Finanzas.

Aunque no aparece en la agenda oficial -se trata de una visita privada-, Javier Milei aprovechará el día viernes en Manhattan para visitar “El Ohel”, la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como “el rebe de Lubavitch” y considerado milagroso.

Milei ya visitó la Tumba del Reve en varias oportunidades, y en esta ocasión iría para agradecer por el triunfo en los comicios del 26 de octubre, adonde venció al peronismo por un porcentaje que no se esperaba en la Casa Rosada.

El rabino Menachem Mendel Schneerson fue el séptimo líder de la dinastía de Jabad Lubavitch y se lo define como “la más grandiosa personalidad judía”, porque tomó un reducido grupo jasídico que casi desapareció con el Holocausto y lo transformó en uno de los movimientos más influyentes del judaísmo religioso.

Cuando termine la gira por New York -Tumba del Rebe y Council-, Milei viajará a La Paz para participar de la asunción de Rodrigo Paz, presidente electo de Bolivia, que será el 8 de noviembre.

La llegada de Paz al poder permitirá a Milei tener un nuevo aliado en América Latina, ya que hasta hora su mirada geopolítica era solo acompañada por Santiago Peña -Paraguay-, Daniel Noboa -Ecuador- y Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

El presidente volará a Bolivia con el canciller Quirno, y ambos regresarán el sábado a la tarde a Buenos Aires.