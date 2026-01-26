La Capital abonará los sueldos de enero los días jueves 29 y viernes 30

Los haberes estarán disponibles a partir de las 8.

Hoy 18:04

La Municipalidad de la Capital informa que los días jueves 29 y viernes 30 próximos se hará efectivo el pago de los sueldos del mes de enero a los empleados de la comuna.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

calendarios pagos

El calendario dispuesto, establece que aquellos que posean los DNI terminados en 0, 1, 2, 3 y 4 cobrarán el jueves; mientras que los finalizados en 5,6, 7,8 y 9 lo harán en la jornada del viernes.

Los haberes estarán disponibles en los cajeros automáticos a partir de las 8.