Crecida del Río Dulce en Santiago del Estero: cortan sectores de la costanera y refuerzan medidas preventivas

El aumento del caudal por la fuerte erogación desde el Embalse Río Hondo, alimentado por lluvias en Tucumán, obligó a cerrar el paso bajo el puente de la autopista y mantener operativos de vigilancia en zonas ribereñas.

Hoy 23:58

Personal de Defensa Civil y de la Policía de la Provincia intensifican las medidas preventivas ante la crecida del Río Dulce, provocada por el importante volumen de agua que llega desde el Embalse Río Hondo a raíz de las intensas lluvias registradas en la cuenca alta, principalmente en la provincia de Tucumán.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Uno de los primeros efectos del aumento del caudal se registró en la costanera Diego Armando Maradona, en el sector que pasa por debajo del puente de la autopista, donde el agua del río provocó filtraciones y terminó cubriendo parte de la calzada. Ante esta situación, las autoridades dispusieron cortar el tránsito vehicular en la zona para evitar riesgos.

En el lugar trabajan equipos de Defensa Civil y personal municipal que utilizan bombas extractoras para retirar el agua acumulada, aunque la tarea se vuelve compleja debido al volumen que continúa ingresando desde el río.

Fuerte ingreso de agua al Embalse Río Hondo

El aumento del caudal del Río Dulce está directamente relacionado con el importante ingreso de agua al Embalse Río Hondo, producto de las intensas precipitaciones registradas en las cuencas tucumanas durante los últimos días.

De acuerdo con los registros actualizados de la central hidroeléctrica, los valores actuales son:

Cota: 273,97 metros sobre el nivel del mar

Caudal erogado: 1575 m³/s

Aporte de ríos: 2628 m³/s

Estos indicadores reflejan un fuerte ingreso de agua al embalse, lo que obliga a liberar un caudal significativo hacia el cauce del Río Dulce aguas abajo.

Las autoridades advirtieron que esta situación podría generar desbordes en sectores ribereños y zonas bajas, especialmente en áreas cercanas al río dentro de la capital santiagueña.

La situación en Tucumán impacta en el Río Dulce

El fenómeno tiene su origen en la crítica situación hídrica registrada en distintos puntos de Tucumán, donde las lluvias provocaron anegamientos y evacuaciones en varias localidades.

Uno de los casos más críticos se vivió en la localidad de La Madrid, donde incluso se debió romper un tramo de la Ruta Nacional 157 para permitir el drenaje del agua acumulada y evitar que el pueblo quedara completamente inundado.

Ese importante volumen de agua es el que finalmente termina ingresando al Embalse Río Hondo y luego es liberado hacia el cauce del Río Dulce.

Piden extremar precauciones

Ante este panorama, las autoridades recomiendan evitar acercarse a las zonas ribereñas, no ingresar al cauce del río y respetar las restricciones y cortes preventivos dispuestos en distintos sectores de la ciudad.

Los organismos de emergencia mantienen monitoreos permanentes del comportamiento del río, mientras continúan los operativos de prevención para reducir riesgos ante la persistencia del elevado caudal.