Evacuan a las primeras familias en Las Termas por la crecida del río Dulce

Fuentes oficiales confirmaron que son familias de los barrios Agua Santa y 25 de Mayo.

Hoy 22:40

Las autoridades confirmaron la evacuación de las primeras familias en Las Termas de Río Hondo debido a la crecida del Río Dulce, situación que continúa generando preocupación en distintas zonas del interior provincial.

Según informaron fuentes oficiales, las familias afectadas pertenecen a los barrios Agua Santa y 25 de Mayo, sectores que comenzaron a verse comprometidos por el avance del agua.

Ante este escenario, equipos de asistencia trabajan en el lugar para resguardar a los vecinos y trasladarlos a zonas seguras. Las autoridades señalaron que la crecida del río sigue impactando en varias localidades del interior, por lo que se reforzaron los operativos de prevención y ayuda para asistir a las familias que puedan resultar afectadas por el fenómeno.