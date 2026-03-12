Video impactante: continúa creciendo el ingreso de agua al Embalse Río Hondo y mantienen la alerta por la crecida del Río Dulce

Las nuevas mediciones muestran un aumento en la cota del dique y una fuerte erogación hacia el río. Un video registrado en las últimas horas refleja el impresionante caudal que ingresa al embalse.

Hoy 01:44

La situación hidrológica en la zona de Las Termas de Río Hondo continúa bajo estricta vigilancia debido al creciente ingreso de agua al Embalse Río Hondo, fenómeno que mantiene en alerta a las autoridades por el impacto que genera en el caudal del Río Dulce aguas abajo.

En las últimas horas se registró además un impresionante video que muestra el enorme volumen de agua que ingresa al embalse, producto de las lluvias registradas en la cuenca alta, principalmente en la provincia de Tucumán.

Las imágenes reflejan con claridad la magnitud del fenómeno y el fuerte movimiento del agua que continúa alimentando el sistema hídrico.

Nuevos datos del registro hidrológico

Según el último informe actualizado correspondiente a las 00.00 horas, los indicadores del embalse muestran un aumento en la cota y un importante nivel de erogación hacia el río:

Cota: 274,05 metros sobre el nivel del mar

Caudal erogado: 1626 m³/s

Aporte de ríos: 2295 m³/s

Estos valores confirman que el ingreso de agua al embalse sigue siendo muy elevado, lo que obliga a mantener una fuerte descarga hacia el cauce del Río Dulce para regular el nivel del dique.

Impacto aguas abajo y monitoreo permanente

El aumento del caudal mantiene en alerta a las autoridades, ya que el agua liberada desde el embalse incrementa el volumen del Río Dulce en distintos sectores de la provincia.

Ante este panorama, organismos de control y equipos de emergencia continúan realizando monitoreos permanentes del comportamiento del río y del sistema hídrico, especialmente en zonas ribereñas y áreas bajas que podrían verse afectadas por el incremento del caudal.

Las autoridades reiteraron el pedido a la población de evitar acercarse al cauce del río y mantenerse informados a través de los canales oficiales, mientras se sigue de cerca la evolución de la situación durante las próximas horas.