Policiales

Motociclista chocó contra un perro, derrapó y terminó hospitalizado

El accidente ocurrió en la ciudad de Añatuya. El conductor sufrió un corte en la cabeza y múltiples heridas tras perder el control de su moto al intentar esquivar al animal.

Hoy 20:38

Un motociclista resultó con heridas de consideración este jueves al mediodía en la ciudad de Añatuya, luego de protagonizar un accidente de tránsito tras chocar contra un perro que se cruzó repentinamente en su camino.

El siniestro se registró alrededor de las 13:20 sobre la avenida Wofcy. Efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 41 que realizaban recorridos preventivos fueron alertados por la sala de monitoreo sobre un accidente vial en la zona.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron tendido sobre la calzada a Marcos Emanuel Corbalán, de 41 años, vecino del barrio Rosso.

De acuerdo con el relato del propio damnificado, el accidente ocurrió cuando un perro se atravesó en su trayectoria. Al intentar evitar al animal, el motociclista terminó impactándolo, lo que provocó que perdiera el control del rodado y derrapara violentamente sobre el asfalto.

Como consecuencia de la caída, Corbalán sufrió un corte en la zona de la cabeza y múltiples escoriaciones en brazos y piernas.

Ante la gravedad de las lesiones, se solicitó la presencia de una ambulancia municipal. El vehículo sanitario, a cargo de Nicolás Juárez, trasladó al herido hacia el Hospital Zonal de Añatuya, donde recibió atención médica y las curaciones correspondientes.

En el lugar del hecho trabajó personal policial que realizó las actuaciones de rigor para esclarecer las circunstancias del accidente.

