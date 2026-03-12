La reacción de Luis Caputo al dato de inflación: “Estamos en un proceso de corrección de precios relativos”

Tras conocer la cifra difundida por el Indec, el ministro de Economía hizo una publicación en sus redes sociales.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, se refirió al dato de 2,9% de inflación de febrero, difundido este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), y explicó que la economía atraviesa un proceso de “corrección de precios relativos” tras años de distorsiones acumuladas; un paso que “es fundamental para asegurar el orden macroeconómico”.

“La economía argentina todavía se encuentra en un proceso de corrección de precios relativos, tras más de dos décadas de acumular distorsiones que generaron estancamiento del nivel de actividad y el empleo y una tendencia inflacionaria creciente”, escribió Caputo en su cuenta de X, en la que explicó la dinámica de los componentes del indicador.

El ministro vinculó ese proceso con la evolución de la actividad económica. En ese sentido, señaló que la corrección es “fundamental para asegurar el orden macroeconómico y las condiciones para que la economía se mantenga en un sendero de crecimiento sostenido”, y destacó que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una suba de 10,3% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025.